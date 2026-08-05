Gafas para el eclipse solar 2026: dónde comprarlas, dónde conseguirlas gratis y cómo saber si están homologadas

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS)

El eclipse solar total del 12 de agosto obligará a los españoles a utilizar gafas especiales para observarlo con seguridad. Mirar este fenómeno astronómico sin protección puede causar daños oculares, ya que incluso sin notar sensación de dolor, la radiación solar puede causar lesiones permanentes.

Observar el sol sin la protección correcta es muy peligroso, riesgo que se incrementa durante la exposición ocular a un eclipse solar. Por este motivo, tanto el Gobierno, como ayuntamientos y organizaciones como el Grupo Social ONCE, están distribuyendo gratuitamente gafas especiales para el eclipse. Actualmente se pueden comprar tanto en línea como en tiendas físicas, pero siempre es necesario comprobar que las las gafas estén homologadas.

¿POR QUÉ SE NECESITAN GAFAS PARA VER UN ECLIPSE?

La radiación solar durante un eclipse parcial o total puede dañar los ojos, o incluso causar pérdida de visión, si se observa sin protección durante un tiempo prolongado, según explica el Instituto Geográfico Nacional. Por ello, la única forma segura de observar este fenómeno astronómico es con gafas de eclipse homologadas.

Según un artículo publicado en la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la Universidad Complutense de Madrid, la "reducción de la luz ambiental engaña al cerebro", ya que al oscurecerse el ambiente "la pupila se dilata buscando más luz y la persona siente que 'puede' mirar sin molestias". Sin embargo, la radiación sigue llegando, incluso la que no es visible como la infrarroja o la ultravielta, mientras el ojo se encuentra aún más abierto y expuesto.

En esta situación se puede producir una lesión llamada retinopatía solar, en la que la vista se ve dañada de dos formas. Por un lado, la radiación ultravioleta genera radicales libres que producen daños en las células fotorreceptoras (conos y bastones); y por el otro, la energía infrarroja produce un "efecto térmico directo, literalmente cocinando el tejido retiniano a nivel microscópico", explican desde la OTC.

¿POR QUÉ NO SE PUEDEN USAR GAFAS DE SOL?

El Instituto Geográfico Nacional desaconseja utilizar gafas de sol, filtros, aparatos caseros u observar el eclipse a través de reflejos en el agua porque no ofrecen suficiente protección contra la radiación solar. Algunos de los sistemas filtran la luz visible, pero no ofrecen protección contra la luz invisible, como puede ser la radiación infrarroja o la ultravioleta.

POR QUÉ DEBEN ESTAR HOMOLOGADAS Y CÓMO COMPROBAR QUE LO ESTÁN

Las gafas de eclipse homologadas deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2:2015, que exige un filtro capaz de proteger los ojos frente a la luz visible y la radiación ultravioleta e infrarroja, de acuerdo con la OTC.

La homologación puede comprobarse en la varilla: debe llevar impreso el código ISO 12312-2:2015. La OTC también aconseja usarlas en el exterior como medida adicional para saber si el filtro ofrece suficiente protección. Solo debería verse el disco solar: si se puede ver una lámpara encendida o una ventana iluminada, suele indicar que el filtro es insuficiente.

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSEGUIR GAFAS GRATIS?

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE repartirán gratuitamente dos millones de gafas para ver el eclipse solar total a partir del 3 de agosto como parte de una campaña conjunta. En el caso de la ONCE, distribuirá las gafas certificadas en todo el territorio nacional a través de sus vendedores.

El MICIU distribuirá 300.000 ejemplares a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) entre centros de investigación, museos de ciencias y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades.

Museo Interactivo de la Música de Málaga - MIMMA

Parque de las Ciencias de Andalucía - Granada

Museo Aragonés de Paleontología - Teruel

Museo de la Ciencia y el Cosmos - Tenerife

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología - Las Palmas de Gran Canaria

Ojos al cielo - La Palma Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) - Cuenca -

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA)-Cuenca

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía - Ponferrada

Museo de la Ciencia de Valladolid - Valladolid

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Museu de Matemàtiques de Catalunya - MMACA - Cornellà de Llobregat

Parc Astronòmic del Montsec - Lleida

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) - Alcobendas

Museo Nacional de Ciencias Naturales - Madrid

Real Jardín Botánico - Madrid

Museo de Ciencias Universidad de Navarra - Pamplona

Big History. Centro de divulgación científica y medioambiental - Aras de los Olmos

Ciutat de les Arts i les Ciències de València

Jardí Botànic de la Universitat de València

Museo de Aguas de Alicante

Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV) - Valencia

Planetario de Castellón

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) - A Coruña

Museos Científicos Coruñeses - A Coruña

Casa de las Ciencias de Logroño Eureka! Zientzia Museoa - San Sebastián

Bioparc Acuario de Gijón - Asturias

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

El Ayuntamiento de Madrid también repartirá 50.000 unidades entre el 17 de julio y el 12 de agosto en bibliotecas y espacios municipales. Podrán recogerse en el Planetario de Madrid, así como en el Museo de Historia de Madrid, el Museo de San Isidro, la Imprenta Municipal-Artes del Libro, Conde Duque y la red de bibliotecas municipales hasta que se agoten las existencias.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR GAFAS PARA EL ECLIPSE?

Las gafas para un eclipse solar se pueden comprar en varios establecimientos, tanto físicos como en tiendas en línea, siempre y cuando se asegure que tienen la certificación ISO 12312-2:2015.

Pueden encontrarse en tiendas especializadas en productos astronómicos 'online' o físicas, además de comercios electrónicos como Amazon. Ópticas, farmacias y algunos supermercados también venden estas gafas, pero es importante asegurarse de que están homologadas y certificadas.