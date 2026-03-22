Ayuntamiento de Granada saca a licitación la tercera fase de la Carretera de Málaga con inversión superior a 3 millones

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha sacado a licitación la tercera fase de la remodelación de la Carretera de Málaga, una actuación con un presupuesto de 3.064.192,31 euros que permitirá seguir avanzando en la mejora de uno de los principales accesos a la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el proyecto se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles Washington Irving y María Goyri, con una longitud aproximada de 440 metros, una sección cercana a los 20 metros de ancho y una calzada de unos siete metros, y contará con un plazo de ejecución estimado de once meses, lo que permitirá desarrollar la actuación "de forma planificada, reduciendo en la medida de lo posible las afecciones al tráfico y al día a día del entorno".

En esta línea, la intervención se enmarca en el Plan de Obras Municipales 2024-2027, que moviliza una inversión global de 40 millones de euros para el desarrollo de más de 60 actuaciones en todos los barrios de Granada.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha incidido en que "esta actuación responde a un compromiso que adquirimos con los vecinos de La Chana. Era una intervención necesaria y muy demandada, y con ella damos respuesta a una reivindicación histórica para mejorar este acceso a la ciudad y la calidad de vida en el barrio".

Bajo este contexto, la Administración local ha valorado que la intervención supondrá la "renovación completa del vial", con la sustitución del firme y de los acerados actuales por nuevos pavimentos, con materiales más resistentes y adecuados al uso intensivo del vial. En este sentido, se empleará una mezcla urbana tipo Masai, una "solución sostenible desarrollada por el laboratorio de materiales de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que permitirá mejorar el comportamiento del firme y su durabilidad".

Al hilo, la calzada mantendrá el doble sentido de circulación, con dos carriles, mientras que las aceras se renovarán para garantizar recorridos peatonales más cómodos, continuos y sin barreras arquitectónicas, incorporando además pasos de peatones "más seguros y accesibles". Asimismo, se reorganizarán las zonas de aparcamiento y las jardineras que separan la calzada del espacio peatonal, "logrando una calle más ordenada y funcional".

En este sentido, la nueva sección incorporará un refuerzo del arbolado en la jardinera central, "contribuyendo a mejorar la calidad ambiental del entorno", al tiempo que se optimiza la accesibilidad desde la línea de aparcamientos existentes hacia los itinerarios peatonales. Además, se incrementará la capacidad de estacionamiento mediante la implantación de un tramo de aparcamiento en batería y se mejorarán las zonas de carga y descarga, "facilitando la actividad comercial y la logística urbana del entorno".

El proyecto incluye también la modernización del alumbrado público, con la instalación de luminarias LED de alta eficiencia que mejorarán la visibilidad y la seguridad, incluyendo su adaptación en intersecciones y glorietas, junto a la renovación de toda la red de canalizaciones y la incorporación de nuevas columnas y arquetas de registro que permitirán optimizar el funcionamiento del sistema.

De este modo, esta actuación permitirá además reforzar la calidad de la iluminación en todo el tramo, "mejorando las condiciones de seguridad y confort tanto para peatones como para conductores". A esto se suma la incorporación de nuevo mobiliario urbano, con 16 bancos y 20 papeleras, así como la colocación de barandillas en los puntos donde sea necesario, "contribuyendo a un entorno más cómodo y seguro para los vecinos".

Asimismo, se actuará sobre la red de riego, con nuevos sistemas que permitirán un mejor mantenimiento de las zonas verdes, y se renovará la señalización horizontal y vertical, junto con la adecuación de la semaforización, "reforzando la seguridad vial en todo el tramo".

Por su parte, la regidora ha puesto en valor que "con esta tercera fase culminamos la transformación de este eje, que hoy es más accesible, está mejor iluminado y ofrece mayor seguridad, ganando además espacio y protagonismo para el peatón, que es una de nuestras prioridades en el diseño de la ciudad".

De esta forma, el proyecto presta especial atención al arbolado existente, con una "importante presencia de especies consolidadas a lo largo del trazado", entre las que se encuentran melias, granados, palmeras y cipreses. Estos ejemplares se conservarán siempre que se encuentren en buen estado y se integrarán en el nuevo diseño urbano, "adaptando la urbanización a sus condiciones y reforzando su papel en la configuración del paisaje de la avenida, consolidando además el carácter más verde de este eje".

La actuación se enmarca en el Plan de Resiliencia Hídrica del ciclo integral del agua que el Consistorio de Granada impulsa junto a Emasagra, con el objetivo de "modernizar las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y mejorar la calidad del servicio".

En este sentido, el proyecto contempla la renovación completa de las redes de abastecimiento y saneamiento, incluyendo la reposición de los servicios afectados durante la ejecución de las obras. En el caso del abastecimiento, se sustituirán cerca de 970 metros de conducciones antiguas por nuevas tuberías de fundición dúctil, más seguras y eficientes, lo que permitirá "mejorar la calidad del agua, reforzar la presión y reducir las pérdidas por fugas". Además, se renovarán acometidas domiciliarias, válvulas de control y se instalarán hidrantes contra incendios a lo largo del trazado.

En paralelo, se actuará sobre la red de saneamiento, cuyos colectores presentan un importante desgaste, con problemas de filtraciones y funcionamiento. Su renovación permitirá mejorar la evacuación de aguas y evitar incidencias como malos olores o acumulaciones. También se mejorará el drenaje urbano, adaptando los sistemas de recogida de aguas pluviales "para evitar encharcamientos y mejorar el comportamiento de la vía en episodios de lluvia".

Por último, la alcaldesa ha señalado que "esta actuación se suma a las que estamos impulsando en todos los barrios de Granada, porque es ahí donde se construye el modelo de ciudad que queremos. Cuidar los barrios, mejorar su imagen y su calidad urbana es avanzar hacia esa Granada más amable, más cuidada y pensada para vivir".

Con esta nueva fase, la Administración de Granada avanza, junto a Emasagra, en la mejora de la Carretera de Málaga, "combinando la renovación de infraestructuras con una mejora real del espacio urbano, en línea con el modelo de ciudad más accesible, sostenible y pensada para las personas que impulsa el Consistorio".