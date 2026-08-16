El Ayuntamiento de Hornos (Jaén) plantea rebautizar el embalse del Tranco de Beas y vincularlo al nombre del municipio

Archivo - Embalse del Tranco. - EUROPA PRESS - Archivo

HORNOS DE SEGURA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Hornos de Segura (Jaén) defiende que el embalse del Tranco de Beas pase a llamarse del Tranco de Hornos, de manera que su denominación oficial se adapte "a la realidad física y territorial sobre la que se encuentra", vinculándolo al "municipio que mayor afección" tiene por esta infraestructura.

La propuesta, aprobada por unanimidad en el pleno de finales de julio, plantea solicitar formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el inicio del procedimiento administrativo necesario para modificar el citado nombre.

Además, incluye impulsar "una campaña de participación ciudadana mediante una recogida de firmas de apoyo a esta iniciativa, que será incorporada al expediente administrativo como muestra del respaldo social", según su texto, consultado por Europa Press.

Y ello, sin que se pretenda "reescribir la historia ni menoscabar la importancia de ningún municipio vecino", sino "reconocer una realidad objetiva y hacer justicia con el municipio que mayor afección territorial ha soportado desde el inicio de la construcción del embalse".

Al hilo, se recuerda que esta gran obra --inaugurada en 1946 tras las obras realizadas entre 1929 y 1944, año en que comenzó su llenado-- "transformó para siempre la historia de la Sierra de Segura y, de manera muy especial, la del municipio de Hornos".

Bajo sus aguas "desaparecieron fértiles vegas, huertas, caminos tradicionales, cortijadas y el histórico núcleo de Bujaraiza", cuyos restos únicamente emergen cuando el nivel desciende de forma extraordinaria.

"Paradójicamente, pese a que la mayor parte de la lámina de agua del embalse se encuentra sobre los términos municipales de Hornos y Santiago-Pontones, la infraestructura ha mantenido históricamente la denominación de Embalse del Tranco de Beas. Una denominación que responde a circunstancias históricas de la época de su construcción pero que no refleja la realidad geográfica, territorial ni administrativa existente en la actualidad", se expone en la propuesta.

POBLADO

En este sentido, desde el propio Ayuntamiento de Hornos se viene defendiendo la "realidad fácilmente constatable" de que el poblado del Tranco pertenece a su término municipal y el municipio soporta una "afección territorial extraordinaria" derivada de la existencia del pantano.

Con el paso del tiempo, según prosigue, las diferentes administraciones "fueron corrigiendo parcialmente la situación inicial, reconociendo la participación de los municipios realmente afectados en los ingresos derivados de la explotación del embalse y de su central hidroeléctrica, conforme a la realidad territorial existente".

De este modo, se ha puesto de manifiesto que el embalse del Tranco no pertenece exclusivamente a una única realidad municipal, sino que constituye un elemento compartido entre los municipios afectados: Hornos, Santiago-Pontones y Villanueva del Arzobispo, cada uno de ellos con diferentes afecciones y responsabilidades derivadas de su existencia.

Sin embargo, "permanece pendiente una cuestión de enorme importancia histórica, institucional y simbólica": la relativa a su denominación oficial. "El nombre de una infraestructura pública debe responder a la realidad del territorio en el que se ubica. En este caso, la denominación Embalse del Tranco de Hornos refleja con mayor fidelidad la vinculación histórica, geográfica y social existente entre esta infraestructura y el municipio de Hornos", destaca.

El Consistorio de esta localidad ha mantenido conversaciones previas" a la presentación de la propuesta en pleno con la CHG, "desde donde se ha trasladado la disposición a estudiar y tramitar la modificación de la denominación oficial siempre que exista una solicitud formal respaldada institucional y socialmente".

IDENTIDAD Y MEMORIA COLECTIVA

"El nombre de un pueblo forma parte de su identidad y de su memoria colectiva. Durante décadas, Hornos ha convivido con una de las mayores obras hidráulicas de España, ha soportado una parte esencial del impacto territorial de su construcción y ha contribuido decisivamente a la historia del embalse. Ha llegado el momento de que esa realidad quede reflejada también en su denominación oficial", sostiene el Ayuntamiento.

Al respecto, subraya que "no se trata de cambiar la historia, sino de completarla; de reconocer una realidad que durante demasiado tiempo no quedó reflejada y de hacer justicia con Hornos y con las generaciones de vecinos que hicieron posible, con su sacrificio, la construcción del embalse".