El Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) detectó en octubre grietas en el muro del campo de fútbol que se ha derrumbado

HUÉTOR VEGA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) ha informado de que ya en octubre se detectaron grietas en el muro perimetral que se desprendió en la tarde de este pasado jueves en el polideportivo municipal Las Viñas, donde se ubica el campo de fútbol, y ya entonces se supo de la necesidad de acometer una intervención "urgente".

Precisa el consistorio que el tramo del muro que ha colapsado --sin que se hayan producido daños personales ni afectado a viviendas colindantes-- se encontraba vallado y perimetrado desde el pasado mes de octubre, cuando se detectaron grietas que fueron analizadas por los técnicos municipales de Urbanismo.

Tanto los arquitectos municipales como el jefe del área de Obras y Servicios coincidieron en la necesidad de acometer la reparación del muro "con la mayor urgencia posible", dada la evolución de las patologías detectadas.

En base a estos informes técnicos, el equipo de gobierno impulsó la solicitud de un presupuesto para ejecutar la reparación con cargo al fondo de contingencia del presupuesto municipal con un coste aproximado de 67.000 euros más IVA.

Sin embargo, afirma el Ayuntamiento que "determinados técnicos municipales del ámbito administrativo se negaron a autorizar el uso de dicho fondo al no considerar la actuación como una emergencia, sino únicamente como una actuación urgente, pese a los informes técnicos existentes que alertaban del riesgo estructural".

El Ayuntamiento afirma que esta circunstancia le impidió actuar de forma inmediata y obligó a someter la obra a los procedimientos administrativos ordinarios, lo que retrasaba su ejecución hasta, al menos, el inicio de 2026.

Durante este periodo, el Consistorio adoptó medidas provisionales de contención y apuntalamiento para reducir el riesgo de derrumbe, medidas que finalmente no han sido suficientes para evitar el desprendimiento ocurrido.

El alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso, ha manifestado su "profunda indignación" por no haber podido acometer la reparación integral del muro cuando los informes técnicos lo aconsejaban, debido --ha insistido-- a la negativa de determinados técnicos municipales a reconocer la actuación como una emergencia.

El alcalde confía en que, tras lo sucedido, "ya no exista ninguna duda sobre la naturaleza de la intervención y se pueda actuar ahora con la máxima rapidez para reparar los daños y garantizar plenamente la seguridad en el polideportivo municipal".