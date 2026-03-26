El Ayuntamiento de Jaén aprueba en pleno pedir a la Junta el estudio para la recuperación de las Termas de Jabalcuz

Archivo - Situación de las Termas de Jabalcuz/Archivo - PSOE - Archivo

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado en pleno la moción de Jaén Merece Más para solicitar a la Junta de Andalucía que presente "de manera inminente" el estudio de viabilidad para la recuperación de las termas y jardines de Jabalcuz. La moción ha salido adelante con los votos del PSOE y la abstención de PP y Vox.

El portavoz de JM+, Luis García, ha señalado que las Termas de Jabalcuz es "otro más de esos temas pendientes que las distintas administraciones tienen con la ciudad de Jaén". Ya se aprobó en octubre de 2024 una moción del Grupo Municipal Vox en la que se instaba a la Junta de Andalucía a la intervención en las Termas y jardines de Jabalcuz, pero tras haber pasado un año y cuatro meses desde entonces, no ha habido avance alguno.

Es por ello por lo que se ha vuelto a poner sobre la mesa esta cuestión que afecta a un entorno natural "muy importante y valioso y que no debe permanecer olvidado y abandonado". "Las Termas de Jabalcuz fueron declaradas en el año 2008 Bien de Interés Cultural (BIC) y desde entonces muy poco es lo que realmente se ha hecho para recuperar este espacio y ponerlo en valor", ha apuntado García.

Ha añadido que la Junta de Andalucía, que es la propietaria de este BIC, "no ha hecho nada desde 2008 para ponerlas en valor". Ha recordado que el 22 de julio de 2024 el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, se comprometió a realizar de manera "inminente" un estudio de viabilidad de la puesta en valor de todo el entorno de las Termas de Jabalcuz que son propiedad de la Junta de Andalucía.

El informe se realizó pero casi dos años después, el informe, que la Junta de Andalucía asegura tener finalizado y en estudio, no ha llegado al Ayuntamiento y las Termas de Jabalcuz y los jardines "siguen abandonados y a la espera de que la Junta de Andalucía se acuerde de ellas". "Ya es hora de que se actúe y se pase de las declaraciones de intenciones a los hechos, a las inversiones reales", ha concluido Millán.