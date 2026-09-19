El Ayuntamiento de Jaén avanza en la renovación y conservación de los 74 parques infantiles con atención exclusiva

Imagen de un parque infantil. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha renovado y mejorado los parques infantiles a través del servicio de mantenimiento y conservación que presta Resurja, empresa pública, un acuerdo que se ha renovado y que comenzó a funcionar en el pasado mandato de Julio Millán como alcalde, dado que no existía un servicio homologado de mantenimiento de estas instalaciones, que por obligación legal requieren elementos y recambios específicos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, este acuerdo ha permitido la coordinación de las áreas de Mantenimiento Urbano de Javier Padorno y Concesionarias de Francisco Lechuga, para atender 74 zonas de juego de la ciudad con actuaciones preventivas y correctivas y revisiones periódicas para garantizar la seguridad de estos equipamientos, así como programar otras nuevas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que "el objetivo es mantener el ritmo de intervención tanto en los parques que necesitan actuaciones de mejora como en la creación de nuevos espacios infantiles".

En este sentido, ha destacado que "entre las intervenciones realizadas recientemente se encuentra la del Parque Marcelino Champagnat, donde se ha llevado a cabo una reparación integral, así como los trabajos de ampliación y mejora del parque infantil de la Plaza de los Maestros y las Maestras y la zona de la Plaza de San Agustín".

Asimismo, Padorno ha apuntado que "este mantenimiento exclusivo nació de la etapa de abandono en la que nos encontramos estas instalaciones, que poco a poco ponemos a punto y cuentan con servicio de atención propio y homologado para la seguridad de los menores".

"No vale reponer con cualquier elemento ha de hacerlo una empresa acreditada con herramientas y repuestos adecuados a la ley, además de que el servicio incluye un teléfono específico para atender reparaciones fruto del uso o del incivismo", ha sostenido.

Padorno ha señalado que "mientras continúan estas actuaciones, se trabaja también en la implantación de nuevas zonas" y ha anunciado que "próximamente comenzarán los trabajos para la creación de una nueva gran zona de juegos infantiles en el Parque del Bulevar, que será una de las más grandes y más modernas de la ciudad y mezclará elementos de juegos tradicionales con grandes estructuras, así como caminos de colores accesibles para todo el mundo", ha detallado el edil, quien ha avanzado que los trabajos "comenzarán en un plazo máximo de un mes".

Además, el concejal ha apuntado que "el Ayuntamiento tiene previsto instalar nuevos juegos infantiles en la Plaza Deán Mazas y en la Plaza de San Francisco, actuaciones incluidas también dentro del contrato de mantenimiento de juegos infantiles adjudicado a Resurja" y que "en el caso de Deán Mazas, la intervención contempla la instalación de un juego exclusivo que hace un guiño a la historia de la ciudad".