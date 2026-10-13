El Ayuntamiento de Jaén comienza a implantar los cambios de tráfico para la puesta en marcha del tranvía

Archivo - Tranvía de Jaén en pruebas/Archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que el tráfico por uno de los carriles del Paseo de la Estación cambiará de sentido desde este próximo viernes, 16 de octubre, para atender las indicaciones que en materia de seguridad surgen de cara a la puesta en servicio del tranvía de Jaén.

Se trata de exigencias relacionadas con que el carril contiguo al tránsito del tranvía, si no cuenta con bordillo de separación, debe tener el mismo sentido de circulación que el sistema tranviario.

Ese condicionante de seguridad obliga al cambio de sentido del carril del Paseo de la Estación de los números pares, en la acera del hotel Condestable Iranzo, entre todo el tramo comprendido entre la calle Rastro y la calle Virgen de la Cabeza.

Los nuevos cambios que entran en funcionamiento se harán de manera gradual, comenzando desde este miércoles en la zona de menor tránsito, en la zona próxima a calle Rastro hasta calle Pío XII para, de manera progresiva, llegar en los próximos días, previsiblemente este viernes, hasta el cruce de calle Virgen de la Cabeza.

El Ayuntamiento ha indicado que una dotación de agentes de Policía Local estará emplazada durante estos primeros días para atender dudas, controlar el tráfico y propiciar la seguridad de la circulación hasta que las modificaciones estén completadas y los reguladores de semáforos de tranvía y los ordinarios de la ciudad funcionen correctamente de manera coordinada y con los tiempos adecuados.

Desde el Consistorio se recomienda a todos los conductores y usuarios de la vía pública que presten especial atención a la señalización y a las indicaciones de tráfico ante los cambios y modificaciones en la circulación que se están llevando a cabo.

En ese sentido, se ha incidido en la importancia de respetar las señales provisionales, los desvíos establecidos y las instrucciones de los agentes de la Policía Local, con el fin de garantizar la seguridad vial, evitar confusiones y facilitar la fluidez del tráfico.