El Ayuntamiento de Jaén concreta con las entidades sociales el dispositivo de atención a temporeros para esta campaña

Reunión del Ayuntamiento de Jaén con entidades sociales para el dispositivo de atención a temporeros. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha "abrochado" con las entidades sociales el dispositivo de atención a las personas temporeras para esta campaña, que ha quedado configurado en la última reunión mantenida con las entidades sociales.

Así lo ha anunciado el Consistorio jiennense en una nota este domingo en la que la concejala de Servicios Sociales, Eva Funes, ha destacado el "apoyo esencial" de Cáritas, Cruz Roja, Jaén Acoge, Poblado Mundo e Inserta en este periodo, y ha dicho que "confía en que se cumpla la recomendación de apertura de albergues en la provincia marcada por la Junta, estimada en el Foro Provincial de las personas Migrantes que tutela el Gobierno autonómico entre el 2 y el 6 de noviembre".

Funes ha señalado que el trabajo en el dispositivo se ha trazado desde finales de la primavera y durante todo el verano, y en estas últimas semanas se ha quedado "perfilado por completo" mediante reuniones entre el personal técnico con el tercer sector.

En ese sentido, ha recordado que, a diferencia del resto de municipios de la red de albergues que abren solo en campaña, el de Jaén, el Centro Municipal de Acogida, "punto neurálgico del dispositivo de la capital", está operativo todo el año con unas 50 plazas.

La edil ha apuntado también que la ampliación de plazas para atender a personas temporeras del Centro Municipal de la capital se hará "de forma progresiva en función de las necesidades" hasta 170 plazas con las que se cuenta con un margen de cuatro noches y cinco días de estancia, con el apoyo, una vez termine la Feria, de la caseta Jaén Arena, que se sumará como recurso "en caso de necesidad".

"Por eso confiamos en que no ocurra como el año pasado, que la capital funcionó en solitario más de un mes a pulmón con recursos propios asumiendo un flujo de carácter provincial", ha apostillado la edil, que en ese punto ha remarcado que "se ha fijado la apertura entre el 2 y el 6" de noviembre, y "aunque no es la fecha deseable para la mejor coordinación con la capital, es un avance con respecto al pasado año, cuando la fecha de activación de la red provincial se postergó hasta el 17-21 de noviembre", ha agregado.

La concejala ha agregado que la capital tiene una campaña de atención a personas temporeras que supone "el doble del tiempo del que financia con recursos la Junta de Andalucía, por lo que la gestión eficiente de los recursos municipales depende en gran medida de esta coordinación autonómica con el resto de municipios de la red de albergues, y también recae en la dirección de este Foro la responsabilidad en el correcto funcionamiento en la capital", ha abundado.

El Ayuntamiento de Jaén dispondrá de forma específica de trabajadores para este dispositivo, con personal de limpieza, cocina y monitores para labores de atención en centros, informativas y de orientación.

"A ellos se suma además la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el inestimable trabajo de las entidades sociales con aquellas personas que se localicen en situación de calle", ha comentado la concejal.

Por otro lado, el punto de información de la estación de autobuses comienza a operar tras la feria de San Lucas, según ha informado el Ayuntamiento, desde donde han aclarado que esta zona contará "con control y vigilancia" marcados en una reunión de trabajo con fuerzas y cuerpos de seguridad y personal técnico del Patronato de Asuntos Sociales que también realizará "trabajo en calle".