Ayuntamiento de Jaén informa de las condiciones del servicio de abastecimiento de agua a la zona del Pilar de la Dehesa

Imagen de la reunión técnica entre el Ayuntamiento de Jaén y los empresarios de la zona del Pilar de la Dehesa. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado a industriales de la zona del Pilar de la Dehesa, en la carretera de Fuerte del Rey, de las condiciones de la prestación del servicio básico de abastecimiento de agua que "garantiza suministro a más de 300 trabajadores de esta zona industrial".

En una nota remitida por el Consistorio, el alcalde, Julio Millán, y el concejal del área Económica, Francisco Lechuga, han informado que han mantenido una reunión técnica a petición de los empresarios de este polígono que "reclamaban este servicio perentorio del que han carecido hasta ahora".

De esta manera, acompañados de técnicos municipales han resuelto las dudas y las cuestiones relacionadas con el suministro cuya prestación "garantiza en condiciones de calidad el trabajo en la zona industrial y de servicios". Así, el concejal ha destacado que contar con agua potable de la red municipal "garantiza desde este momento una mayor normalización en la actividad empresarial de esta zona de Jaén, una prestación que se hace extensiva también a equipamientos municipales de primera necesidad que están en esta misma zona".

En este sentido, las obras han discurrido desde la avenida de Arjona y han sumado más de tres kilómetros de trazado para poder abastecer de agua potable a esta zona de la ciudad a través de fondos municipales y de la Diputación.

Así, han explicado el desarrollo de los trabajos a los empresarios, que han permitido la instalación de una tubería que continúa un trabajo previo y que ahora ha sumado un nuevo trazado de 1.370 metros lineales con una tubería de polietileno de 150 milímetros para abastecimiento a la planta de tratamiento de residuos municipal.

Además, a su vez "permite prestar servicios a espacios colindantes", en concreto, a esta zona industrial y de servicios donde desarrollan su labor unas 300 personas cada día.