El Ayuntamiento de Jaén licita el contrato para el arreglo de 186 calles por 15,8 millones de euros

Archivo - Imagen de archivo de la calle Millán de Priego. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación los seis lotes que componen el contrato de arreglo de 186 calles de la capital por 15,8 millones de euros, IVA incluido.

La Plataforma de Contratación del Estado ha publicado la apertura de este procedimiento para que las empresas interesadas puedan optar a la adjudicación de uno o varios lotes o bien los seis, según ha informado este jueves el Consistorio.

Las ofertas pueden presentarse hasta el 3 de noviembre a las 19,00 horas con los requisitos que se detallan en el perfil del contratante del Ayuntamiento, en la página web www.aytojaen.es El contrato se ha dividido en lotes para facilitar el acceso a los mismos a las empresas y que elijan la opción que mejor se adapte a su capacidad.

La licitación de este contrato cuenta con fondos procedentes de las ayudas del Gobierno de España a los municipios afectados por el tren de borrascas de principios de año.

Una vez adjudicadas las obras, las empresas tendrán un plazo de cuatro meses para ejecutar estos trabajos. Los seis lotes comprenden calles de la totalidad de los barrios de Jaén así como las principales avenidas de la ciudad.