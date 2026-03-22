El Ayuntamiento de Jaén mejorará la canalización del agua y el embellecimiento del entorno del Raudal de La Magdalena

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha visitado el raudal con técnicos municipales con Manuel Holguín, de Aqualia, ha estado acompañado por los concejales de Patrimonio, José María Cano, y del área Económica y empresas concesionarias, Francisco Lechuga. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado este domingo que pondrá en valor el Raudal de La Magdalena con la mejora de la canalización del agua y el embellecimiento del entorno del venero, que es BIC, para su realce como elemento patrimonial y turístico.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha visitado el raudal con técnicos municipales con Manuel Holguín, de Aqualia, la empresa responsable de la intervención que se va a hacer, y ha estado acompañado por los concejales de Patrimonio, José María Cano, y del área Económica y empresas concesionarias, Francisco Lechuga.

En contexto, los trabajos contemplan la recuperación del venero, una fuente que recogía las aguas del Cerro y alrededor de la cual se desarrolló la ciudad de Jaén. Al hilo, Millán ha explicado que los técnicos de Aqualia trabajarán con un proyecto que evite la inundación parcial del raudal que en estos momentos se produce mediante un sistema que garantice la correcta evacuación de las aguas.

"Al mismo tiempo se realizará la adecuación del espacio, que es Bien de Interés Cultural, y se va a proceder a cambiar la verja, de tal manera que sea más visible el interior de la fuente desde fuera, una verja que tendrá un diseño más acorde con el entorno", señala Millán. "Vamos a recuperarlo para que sea reconocido por quienes nos visitan y reconocido como parte de nuestra historia por nuestros vecinos", ha declarado.

Del mismo modo, el concejal de Patrimonio, José María Cano, ha precisado que en esta intervención también se instalará material interpretativo de la historia del raudal "porque va a ser un elemento con un indudable potencial turístico que forma parte del recorrido de las visitas turísticas en el casco antiguo", ha sostenido.

Finalmente, Lechuga ha destacado que el proyecto forma parte de la gestión del ciclo integral del agua de Aqualia en Jaén, con la que se trabaja en otro orden de cosas en la mejora del abastecimiento y saneamiento mediante un acuerdo que permitirá la inversión a corto y medio plazo de 25 millones en mejorar la red de la capital.