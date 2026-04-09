El Ayuntamiento de Jaén rechaza tramitar el proyecto de la planta de biogás por sus "deficiencias"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén rechazará tramitar la iniciativa para la implantación de una planta de biogás por las deficiencias urbanísticas, medio ambientales y de salud pública detectadas por los técnicos municipales.

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo tiene previsto en su reunión del martes desestimar este proyecto de la única planta de biogás en tramitación municipal en estos momentos. De esta forma, el consejo votará la inadmisión a trámite de la solicitud presentada por la empresa Verdalia Bio Terraoliva SL, para poner en marcha una planta de valorización de residuos orgánicos biodegradables para la producción de biogás y biometano.

En dicho informe, los técnicos constatan que "el proyecto no reúne los requisitos relacionados con urbanismo, medio ambiente y salud pública", por lo que se propone "no admitir a trámite el proyecto de actuación extraordinario en suelo rústico con el que la empresa pretendía iniciar la construcción del complejo".

Así lo ha explicado la Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, que ha indicado que, "pese a la falta de un marco normativo claro por parte de la Junta de Andalucía" para abordar este tipo de iniciativas, "y a pesar de las insistentes peticiones" hechas a la administración autonómica, "los técnicos municipales han realizado un arduo trabajo para dar certeza legal y normativa en la respuesta a una iniciativa empresarial privada, de carácter industrial y lucrativo, orientada sobre la que se intuía que no iba a tener repercusión favorable al interés general de la ciudad".

La decisión va en consonancia con la postura del equipo de gobierno municipal (PSOE-JM+) que desde hace meses viene advirtiendo de que su obligación es "ser tremendamente escrupulosos con el trámite administrativo de cualquier iniciativa privada, en el marco de una preocupante falta de regulación por parte de la Junta de Andalucía".

Colomo ha reconocido el trabajo de los técnicos del área de Urbanismo a la hora de "analizar y desmenuzar todo el amplio marco normativo de aplicación a estos proyectos que ha servido para redactar este informe y dar certeza legal y normativa en la respuesta a esta iniciativa industrial privada".

Paralelamente, el informe de Urbanismo ya ha sido enviado a la Consejería con competencias para otorgar o no la Autorización Ambiental Integrada que está tramitando el expediente en el que se declara el uso urbanístico incompatible del terreno donde pretende implantarse por lo que "es esa Consejería ahora a la que corresponde la última decisión sobre resolver esa Autorización Ambiental que la empresa ha solicitado".

Colomo ha señalado que la implantación de esta iniciativa empresarial había suscitado dudas en la ciudadanía. De hecho, se ha venido informando a la Plataforma Stop Biogás y la que se ha animado a acudir a la Junta de Andalucía para "pedir una información detallada de los proyectos que tramita en el ámbito de sus competencias, que aclare el mapa de proyectos presentados y su idoneidad, y que no deje en manos de los diferentes ayuntamientos, y sin normativa clara, la manera de abordarlos".