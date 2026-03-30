El Ayuntamiento de Jaén refuerza el dispositivo de limpieza durante la Semana Santa e incluye un tratamiento anticera

Un operario realiza labores de limpieza viaria en el centro de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario de limpieza con motivo de la Semana Santa, con especial incidencia en el centro de la ciudad y en los itinerarios por los que discurren las procesiones, en los que también se incluye un tratamiento anticera.

"Este operativo suma a los servicios ordinarios con el objetivo de garantizar el adecuado estado de limpieza antes, durante y después de las procesiones, reforzando la presencia de personal y medios en los puntos de mayor afluencia", ha explicado este lunes en una nota el concejal Área Económica, Contratación y Servicios Técnicos, Francisco Lechuga.

En el operativo, destaca la incorporación de un equipo específico encargado de aplicar un tratamiento anticera sobre el pavimento en los recorridos procesionales.

Esta actuación, que ya se lleva a cabo en otras ciudades, "tiene como finalidad evitar que la cera de las velas se adhiera al suelo, facilitando así su posterior retirada y mejorando la conservación del firme". Dicho líquido se aplica en el recorrido justo antes de cada procesión.

Asimismo, ha indicado que cinco equipos de limpieza realizan labores de barrido manual tras el paso de los diferentes desfiles procesionales para retirar residuos y mantener en condiciones óptimas las calles por las que transitan las cofradías.

Una vez finalizados, el dispositivo continua activo con la intervención de maquinaria especializada, como barredoras mecánicas, acompañadas de operarios equipados con sopladoras para eliminar restos acumulados, especialmente en las inmediaciones de los templos y en la vía pública.

El operativo se completa con un equipo específico destinado a la recogida de muebles y residuos voluminosos, además de los servicios habituales de limpieza que se prestan diariamente en toda la capital jiennense.

Por último, Lechuga ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener la limpieza durante las procesiones, especialmente "evitando arrojar al suelo cáscaras de pipas y otros residuos". Para ello, también se están repartiendo conos de cartón entre el público con el objetivo de facilitar la recogida de estos desechos y fomentar hábitos más responsables.