El Ayuntamiento de Jaén subasta de tres parcelas en el entorno de la avenida de los Aparejadores

El concejal de Patrimonio Municipal de Jaén, José María Cano, ante una de las parcelas que se subastan. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a subasta tres parcelas de titularidad municipal ubicadas en el sector Sunp-7, concretamente en el entorno de la avenida de los Aparejadores.

En concreto, se trata de las parcelas 310, 311 y 312 situadas en la calle del Roble, según ha informado este lunes en una nota el concejal de Patrimonio Municipal y Medio Ambiente, José María Cano.

"Esta actuación tiene como objetivo seguir dando salida al inventario municipal y generar actividad económica e inversión, creando nuevas oportunidades de desarrollo urbano en la ciudad", ha explicado.

Las parcelas se licitan en tres lotes diferenciados. La 310, situada en el número 83 de la calle del Roble, tiene un precio de salida de 163.263,19 euros (IVA incluido). Por su parte, la parcela 311, ubicada en el número 81, parte de un precio de 157.377,17 euros. Finalmente, la 312, en el número 79 de la misma vía, tiene un precio inicial de 160.476,45 euros.

El plazo para la presentación de ofertas será de 15 días naturales a partir de la publicación del anuncio, pudiendo las personas interesadas consultar toda la información y documentación en el portal de licitaciones del Ayuntamiento.

El edil ha afirmado que se trata de un procedimiento "abierto, transparente y accesible, en el que el único criterio de adjudicación será el precio ofertado, garantizando así la igualdad de oportunidades entre todos los licitadores".

Asimismo, ha subrayado que "con esta iniciativa se pretende optimizar el uso del suelo público, favorecer la dinamización del sector urbanístico y contribuir a la generación de ingresos municipales que reviertan en mejores servicios para la ciudadanía".