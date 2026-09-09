El Ayuntamiento de Jaén ultima el aparcamiento de Los Cañones y trabaja en una nueva fase por las pasarelas de Mingo

Pasarelas de Mingo en Los Cañones. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén está dando "los últimos retoques" a las obras del aparcamiento de acceso al paraje de Los Cañones, en el Puente de la Sierra, y trabaja en una nueva fase del recorrido junto al río que aprovechará las antiguas pasarelas de Mingo.

Así lo ha indicado este miércoles Francisco Lechuga, concejal de Hacienda y presidente de la Empresa Municipal de Servicios y Aparcamientos (Epassa), que gestionará el citado espacio para facilitar estacionamiento complementario a los visitantes del paraje.

Se trata de una zona situada junto a la entrada del camino que da inicio al recorrido que ya ha sido vallada y está siendo señalizada, mientras que el arbolado que contempla el proyecto ya está plantado a lo largo de las hileras de aparcamiento para garantizar la sombra.

Serán 150 las plazas que se habiliten dentro del proyecto de la segunda fase del camino paisajístico y turístico de Los Cañones, cuyas pasarelas están ahora mismo en ejecución al 70 por ciento junto con un puente y un área de descanso. El Ayuntamiento espera tener lista para el mes próximo esta segunda fase.

Al mismo tiempo, trabaja con cargo a los fondos EDIL del Gobierno de España en el proyecto de ampliación del sendero en la que será la cuarta fase del camino. En concreto, de ejecución por parte del Ayuntamiento y que pondrá en servicio las antiguas pasarelas de Mingo para sumar atractivo al recorrido que en estos momentos se acomete. "Se trata de un tramo también muy espectacular", ha apuntado Lechuga.

Del mismo modo, el Consistorio realizará el arreglo con cargo a los fondos por el tren de borrascas del Gobierno de España del primer tramo del camino, desde el Puente de la Sierra hasta el puente que da paso a los cañones del río, que se vio afectado por las trombas y al que se le hizo una primera intervención de emergencia.

Las dos primeras fases, una ejecutada por el Gobierno de España y otra por el Ayuntamiento de Jaén han supuesto una inversión de 2,7 millones de euros. Al trazado turístico paisajístico de Los Cañones le restaría una fase más, la tercera, por cuenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

"El anhelo ciudadano de poner en valor Los Cañones ha encontrado hasta ahora en dos administraciones, el Ayuntamiento de Jaén y el Gobierno de España, la receptividad que necesitaba para materializar un proyecto que realce este paisaje espectacular, el compromiso con la gente y la capacidad de gestión y de captación de fondos para su materialización", ha concluido el concejal.