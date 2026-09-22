El Ayuntamiento de Jaén valora la acogida del 27º Festival de Otoño con entradas vendidas al 70% en muchas propuestas

Cartel de la obra 'Mejor no decirlo', incluida en el 27º Festival de Otoño de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado la "acogida extraordinaria" que la ciudadanía está dando al 27º Festival de Otoño, con entradas vendidas que rozan el 70% en muchas de sus propuestas y algunas ya con todas agotadas.

De esta forma, el ritmo de venta para los diferentes espacios y espectáculos "confirma el éxito de una programación diversa y de alta calidad que se encamina al lleno absoluto en buena parte de sus propuestas de programación", según ha indicado este martes en una nota el Consistorio.

Entre los hitos de taquilla de esta edición, destaca el ballet de Kiev con 'El lago de los cisnes', que llegará a la capital jiennense el 1 de noviembre. Ya ha completado el aforo para su primera función y registra un 44 por ciento de ocupación en el segundo pase.

En el apartado musical, el concierto de Revólver, previsto el 6 de noviembre, encabeza el ritmo de ventas con un 90 por ciento, seguido por la banda OBK (31 de octubre), que ya tiene vendidas el 78 por ciento. Además, Miguel Ríos actuará el 26 de noviembre y ya roza el 71 por ciento. Por su parte, la obra de teatro 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, supera el 61 por ciento de las entradas vendidas.

El respaldo del público es significativo también en las producciones con sello jiennense. Un claro ejemplo es la obra 'Arte', con el 73 por ciento de localidades vendidas. Esta producción, que se estrenará en este Festival de Otoño, está basada en la obra original de Yasmina Reza con los jiennenses Juan Carlos Alcázar, Antonio Castro y Marcos Hita y dirigida por Juan del Arco.

"Estos datos ponen de manifiesto cómo este Festival de Otoño no solo atrae a grandes figuras nacionales e internacionales, sino que se consolida como una herramienta e instrumento indispensable para impulsar, visibilizar y dignificar la creación artística y el inmenso talento de Jaén", ha afirmado el Ayuntamiento.

PROPUESTAS PARA ESTE FIN DE SEMANA

Tras la inauguración de esta edición, el pasado 18 de septiembre, con el espectáculo 'Aria', de la compañía internacional de ballet aéreo Zenit Aerial Ballet, la programación seguirá este fin de semana con dos propuestas en el Teatro Darymelia.

Así, el viernes llegará la representación de 'Todo queda en casa', enmarcada en el Ciclo Arte en Jaén. Una ácida comedia negra firmada por la compañía Anima Hist y dirigida a un público mayor de doce años. Está dirigida por Pedro Jiménez Vallejo e interpretada por Rubén Hinojosa y Mónica Ayén.

La obra presenta a Marta y Ernesto junto a su hija Julieta, la viva imagen de la "familia perfecta": posición económica holgada, talante progresista y la admiración de un vecindario impecable. Sin embargo, una asombrosa revelación por parte de Ernesto desatará una espiral desenfrenada de acontecimientos que demostrará que no es oro todo lo que reluce.

El sábado será el turno del ilusionista y mentalista Jorge Luengo con 'T-Hipnotizo', un espectáculo inmersivo donde la sugestión, la empatía y la fuerza de la mente son las protagonistas. El público podrá disfrutar de un viaje fascinante donde la realidad se desdibuja y lo imposible sucede a escasos metros de su mirada.

Por motivos meteorológicos, la actuación traslada su ubicación del Auditorio Municipal de La Alameda al Teatro Darymelia. Al tratarse de un recinto con un aforo considerablemente más reducido, las últimas entradas disponibles están a la venta en la plataforma eventick.es

Toda la información actualizada sobre los espectáculos de este vigésimo séptimo Festival de Otoño y la adquisición de localidades se encuentra accesible a través de la web oficial festivalotonojaen.es