El Ayuntamiento de Jaén valora una "nueva bajada del periodo medio de pago a proveedores", que se sitúa en 73 días

El concejal del Área Económica del Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado "una nueva reducción del periodo medio de pago a proveedores hasta alcanzar los 73 días". También se ha mejorado el dato global de este plazo, que incluye al Consistorio y al conjunto de sus organismos municipales, y que se sitúa en junio en los 103 días.

Una evolución sostenida en los últimos 18 meses que pone de manifiesto "el compromiso del equipo de gobierno (PSOE-JM+) con la mejora de la gestión económica, el cumplimiento de las obligaciones municipales y el fortalecimiento de la relación con las empresas y autónomos que prestan servicios al Consistorio".

Así lo ha indicado este jueves en una nota el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, quien ha destacado que esta tendencia positiva "supone un avance importante en la normalización de la situación económica municipal".

"Refleja el trabajo que se está llevando a cabo en cada organismo municipal para agilizar los procedimientos administrativos y financieros relacionados con el reconocimiento y abono de las facturas", ha añadido. Igualmente, ha valorado el crucial papel de lo empleados y empleadas municipales en la mejora de estos indicadores.

Ha resaltado, además, que la reducción del periodo medio de pago tiene "un impacto directo en el tejido productivo de la ciudad". "Para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, cobrar en un plazo cada vez más reducido aporta liquidez, facilita la planificación económica y contribuye a garantizar la continuidad de su actividad", ha comentado.

El edil ha incidido en que esta mejora es fruto de un trabajo sostenido y de la adopción de medidas orientadas a hacer más eficiente la gestión municipal. Al respecto, ha apuntado que "el objetivo es seguir avanzando hasta situar los plazos de pago en niveles cada vez más adecuados, ofreciendo mayor seguridad y previsibilidad a los proveedores municipales".

"Reducir de forma constante el periodo medio de pago a proveedores significa mejorar la gestión del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, respaldar a nuestras empresas y autónomos. Cada día que conseguimos reducir en los plazos de pago supone más tranquilidad y liquidez para quienes trabajan y generan empleo en Jaén", ha declarado.

Para "comparar", según ha señalado el concejal, hay que "recordar que el lastre económico que ha soportado este Ayuntamiento ha supuesto que haya habido épocas en las que el pago medio a proveedores ha superado los 1.000 días".

"El Consistorio continuará trabajando en esta línea, con el propósito de consolidar esta evolución y seguir mejorando los procedimientos internos para lograr una administración municipal más ágil, eficiente y capaz de responder con mayor rapidez a sus obligaciones", ha asegurado Lechuga.