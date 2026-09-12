El Ayuntamiento de Monachil (Granada) invierte 9.000 euros en restaurar y conservar su patrimonio documental histórico

La actuación contempla la restauración del Libro de Apeos de 1574, el Apeo de 1586 y el Libro para las Sacas (1597-1762). Se busca busca frenar el deterioro, reparar daños físicos y recuperar la estabilidad de documentos gráficos, manuscritos y volúmenes. - AYUNTAMIENTO DE MONACHIL

MONACHIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monachil (Granada) ha puesto en marcha un proyecto para la conservación, restauración y protección de su patrimonio documental histórico. La iniciativa, que cuenta con una inversión cercana a los 9.000 euros y un plazo de ejecución estimado de entre cinco y seis meses, permitirá recuperar y asegurar la preservación de tres volúmenes clave de la historia del municipio mediante la restauración de papel y libros en un proceso técnico y artesanal que busca frenar el deterioro, reparar daños físicos y recuperar la estabilidad de documentos gráficos, manuscritos y volúmenes impresos sin alterar su valor histórico.

Así lo ha informado el Consistorio en un comunicado, en el que detalla que, en concreto, la actuación contempla la restauración del Libro de Apeos de 1574, el Apeo de 1586 y el Libro para las Sacas (1597-1762). Estos documentos históricos, que hasta ahora se conservaban en la sede consistorial en unas condiciones de conservación poco apropiadas.

Un libro de apeo es un documento histórico y administrativo de la Edad Moderna en España y servía para medir, describir y registrar las propiedades de un territorio, sus dueños y sus límites exactos. Se crearon, principalmente, tras la expulsión de los moriscos; su finalidad era inventariar los bienes abandonados o confiscados y facilitaban el reparto posterior de tierras entre los nuevos pobladores cristianos.

Por otro lado, los libros para las Sacas son un registro de contabilidad oficial donde se asentaban los permisos, mercancías y aranceles cobrados por la exportación de bienes fuera de Monachil.

Los trabajos de restauración y la dotación de cajas especiales de conservación están siendo desarrollados por la empresa especializada Hueco Conservación Documental, y cuentan con la colaboración y participación del Centro de Estudios e Investigación CEI Al-Munastir y CEI Al-Zawiya.

El alcalde de Monachil, José Morales, ha destacado la trascendencia de esta actuación para la memoria del municipio."Con este proyecto damos un paso fundamental en la protección de nuestra historia. Estos libros no solo forman parte de nuestro patrimonio documental, sino que son el testimonio vivo de los orígenes y la evolución de Monachil. Nuestra obligación como Ayuntamiento es rescatarlos del deterioro y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir conociendo sus raíces", ha apuntado,

Por su parte, el concejal Iván Porcel ha subrayado la dimensión divulgativa de la iniciativa: "No nos limitamos solo a restaurar y proteger estos documentos en el archivo municipal; nuestro objetivo es que la historia de Monachil sea accesible para todos. Por ello, una vez finalizados los trabajos de restauración, impulsaremos una edición adaptada e interpretada para que cualquier vecino o vecina pueda descubrir de forma sencilla el contenido de estos libros históricos".

Una vez concluidas las labores técnicas de conservación y restauración, el Consistorio avanzará en la edición y puesta a disposición del público de estos valiosos volúmenes históricos.