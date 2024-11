Los ayuntamientos de Torredonjimeno (Jaén) y Martos (Jaén) trabajan en el reparto de agua potable a la población

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos jiennenses de Torredonjimeno y Martos trabajan ya en el dispositivo de reparto de agua potable a la población después de que la Delegación Territorial de Salud y Consumo haya emitido sendas resoluciones en las que se declaran como no apta para el consumo humano el agua de Torredonjimeno y de la pedanía Monte Lope-Álvarez, perteneciente al municipio de Martos.

La prohibición se adopta tras conocer este jueves el resultado del análisis de las muestras tomadas en las salidas de los depósitos del municipio y de la pedanía, respectivamente, en las que se ha detectado presencia de bromato en niveles superiores al valor paramétrico establecido por el Ministerio de Sanidad.

A través de sus perfiles las redes sociales, el Ayuntamiento de Martos ya se ha pedido permiso a la Delegación de Salud para el reparto con camiones cisterna. Además, ha anunciado que a partir de las 19,00 horas de este jueves se repartirán garrafas en la Plaza Juan Carlos I. Ya a partir de este viernes habrá un camión para que los poco más de 600 habitantes de la pedanía de Monte Lope-Álvarez puedan llenar recipientes y botellas.

Por su parte, el consistorio tosiriano ha anunciado en sus perfiles de redes sociales que "en breve" proporcionará un suministro de agua alternativo para abastecer a sus más de 13.000 habitantes.

Hasta que se levante la prohibición, el agua de la red de estas dos poblaciones no podrá utilizarse para beber, ni para limpieza bucal o de utensilios en contacto con alimentos, ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, exceptuando los indicados con anterioridad.