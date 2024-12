Badanelli destaca que Vox ha "cogido músculo" en la provincia de Córdoba en su primer año como presidenta

CÓRDOBA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha destacado que el partido ha "cogido músculo" en la provincia durante su primer año al frente, en el que "hemos multiplicado por cuatro la presencia en la provincia, en pueblos, en cargos orgánicos y también en barrios de la capital donde tenemos más de 40 coordinadores.

Así lo ha trasladado durante una convivencia de afiliados y simpatizantes de la provincia junto al Comité Ejecutivo Provincial en la que se ha hecho balance del año 2024 en el partido a nivel orgánico a pocos días de que cumpla un año como líder provincial.

En un comunicado, Badanelli se ha referido a las elecciones municipales de 2027, "donde queremos presentar los mejores candidatos y buenas listas en los pueblos de Córdoba", porque su intención es que "no haya nadie que no pueda echar una papeleta de Vox en su pueblo, que no tengan que conformarse con cualquier cosa, que podamos presentar un proyecto para cada zona y que Vox lleve sus propuestas a cada rincón de la provincia".

También ha destacado el "buen ritmo" de crecimiento "continuado" de afiliados "reales", que supera ya los 1.200 en la provincia de Córdoba. "Este 2024 también ha sido un buen año en la calle, porque notamos mucha simpatía con la gente, el apoyo de los ciudadanos y el ánimo para que sigamos peleando, batallando y hablando de todo aquello que nadie quiere hablar", ha subrayado.

Por ultimo, Badanelli ha insistido en que "no vamos a dar ni un paso atrás, Vox cada vez está más fuerte para seguir defendiendo a los españoles, a los cordobeses y para seguir dando la batalla cultural, porque tenemos ideales, tenemos principios y cada vez más respaldo en la calle". "Somos actualmente la oposición real y frontal a las políticas que se están llevando a cabo en las diferentes instituciones, somos la solución al declive social y cultural que están sufriendo los españoles", ha concluido.