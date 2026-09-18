El ballet aéreo de Zenit Aerial Ballet inaugura la 27 edición del Festival de Otoño de Jaén

Espectáculo 'Aria' de la compañía internacional de ballet aéreo Zenit Aerial Ballet. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, así como miembros del equipo de Gobierno, de la Corporación Municipal y patrocinadores, han asistido a la inauguración de la 27 edición del Festival de Otoño de Jaén, que ha arrancado en la Plaza de Santa María con el espectáculo 'Aria', de la compañía internacional de ballet aéreo Zenit Aerial Ballet.

Según ha informado el Consistorio en una nota, miles de personas se han congregado en la Plaza de Santa María para asistir a esta propuesta escénica, desarrollada ante la fachada de la Catedral de Jaén. La música de Vivaldi ha acompañado una actuación de danza aérea en la que los artistas han utilizado el espacio en altura, configurando un escenario de 360 grados sobre la plaza.

El inicio de esta nueva edición ha corrido a cargo de una propuesta del Patronato Municipal de Cultura, presidido por María Espejo, con el espectáculo 'Aria', de Zenit Aerial Ballet, compañía internacional de artes escénicas especializada en espectáculos de gran formato y danza aérea. La formación ha llegado a Jaén de la mano de AguaMala Eventos.

El acto ha servido para dar comienzo a la programación del 27 Festival de Otoño de Jaén, que se prolongará hasta el próximo 6 de diciembre con propuestas de ámbito nacional e internacional y la participación de artistas y compañías locales.

La programación incluye las actuaciones de Imanol Arias, Juan Echanove y Miguel Ríos, así como la presencia del Ballet de Kiev y los espectáculos de magia de Jorge Luengo. También participarán Alex O'Dogherty y artistas y compañías locales como Lolitario Teatro, Small Clown y Juan Carlos Alcázar, entre otros.