Banco Santander inaugura su primer WorkCafé urbano en el centro de Córdoba

Banco Santander inaugura su primer WorkCafé urbano en Córdoba, situado en el número 20 de la Avenida Gran Capitán. - BANCO SANTANDER

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha inaugurado su primer WorkCafé urbano en Córdoba, situado en el número 20 de la Avenida Gran Capitán. Con esta apertura, la entidad refuerza su presencia en la ciudad y avanza en Andalucía con un modelo de oficina innovador, abierto a clientes y no clientes, que combina servicios financieros, espacios de trabajo colaborativo, salas de reuniones y cafetería de especialidad.

Según ha informado la entidad, el nuevo WorkCafé de Córdoba cuenta con una superficie total aproximada de 1.676 metros cuadrados, distribuidos entre sótano, planta baja y primera planta. El espacio dispone de cinco salas y zonas habilitadas para reuniones, trabajo individual y llamadas, además de servicio de barista. La oficina estará atendida por un equipo de 14 profesionales.

Con esta inauguración, Banco Santander cuenta ya con 19 WorkCafé en Andalucía, de los que ocho son urbanos y once están ubicados en campus universitarios. La apertura del primer WorkCafé urbano en Córdoba supone un nuevo paso en la expansión de este modelo en la comunidad autónoma, donde el banco continúa apostando por espacios más abiertos, flexibles y conectados con las nuevas necesidades de clientes, empresas, autónomos, pymes y ciudadanos.

Con motivo de la apertura, la directora de Red Retail Santander España, Charo García, ha señalado que quieren que sus clientes y no clientes tengan "una experiencia diferente cuando entran en un WorkCafé". "La apertura del primer WorkCafé urbano de Santander en Córdoba refleja la apuesta por un modelo de oficina innovador, que integra banca, 'coworking' y cafetería de especialidad, y que permite estar aún más cerca de las personas, las empresas y la actividad económica de la ciudad", ha resaltado.

García ha destacado además que "este nuevo espacio nace con vocación de ser útil para Córdoba", de modo que quieren que "sea un lugar abierto a la ciudad, en el que cualquier persona pueda trabajar, reunirse, conectarse, participar en actividades de interés o realizar sus gestiones financieras habituales, en un entorno moderno, cercano y plenamente adaptado a las nuevas formas de relación con el banco".

En el acto de inauguración también han estado presentes el director de Negocio Retail Andalucía y Extremadura, Jose Ángel López, y la directora Zona de Córdoba, Socorro Ortega.

EL CONCEPTO

Banco Santander apuesta con este modelo por la creación de espacios que responden de forma cada vez más precisa a los cambios en los hábitos de los consumidores y de la sociedad en general. Los WorkCafé combinan en un único lugar la prestación de servicios financieros, espacios de encuentro y coworking, salas de reuniones y cafetería de especialidad, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de unos usuarios más informados, conectados y sensibles a la experiencia.

Su éxito se basa en un concepto de oficina que pone en el centro las relaciones humanas y la cercanía con el cliente, en un entorno de digitalización e innovación. En estos espacios colaborativos, cualquier usuario, sea cliente o no del banco, puede trabajar, conectarse a internet, celebrar reuniones, asistir a charlas, conferencias o actividades de interés y, por supuesto, realizar sus gestiones financieras habituales.

Además, Banco Santander lanzó la plataforma 'workcafe.es', diseñada como punto de encuentro digital de la Comunidad WorkCafé en España. En ella, los usuarios pueden consultar información sobre la red de oficinas, localizar espacios, conocer próximos eventos y registrarse para reservar salas, utilizar zonas de 'coworking' o participar en las actividades que se organizan en los distintos centros.

El concepto WorkCafé nació en Chile en 2016 y desde entonces se ha extendido a varios países en los que Grupo Santander tiene presencia. En España, la primera oficina de este tipo abrió sus puertas en 2018 en Madrid, y desde entonces el banco ha continuado ampliando esta red como parte de su apuesta por un modelo de oficina más abierto, flexible, digital y conectado con las necesidades de clientes y no clientes.