El Barranco del Abogado de Granada celebra desde este viernes sus fiestas con actos culturales, lúdicas y gastronómicos

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha presentado el programa oficial de las fiestas del Barranco del Abogado, que se celebrarán los días 12, 13 y 14 de septiembre. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una completa agenda de actividades culturales, lúdicas y gastronómicas pensadas para todas las edades.

El concejal de Participación Ciudadana de Granada, Francisco Almohalla, ha destacado la importancia de estas celebraciones: "Estas fiestas son un ejemplo de cómo la participación ciudadana fortalece el tejido social de nuestros barrios y fomenta la convivencia vecinal en torno a la cultura, la tradición y el ocio compartido".

El viernes 12 de septiembre se comenzará con el concierto del Grupo Escala, sesiones de DJ y diversas actividades interactivas como talleres, concursos de karaoke y olimpiadas de barrio. El sábado 13 estará dedicado especialmente a la infancia y la gastronomía, con animación sociocultural, talleres creativos, un concurso gastronómico bajo el título "Maestros de la cocina", y una merienda popular.

La jornada culminará con el concierto de Freedom Band y música en directo hasta la madrugada. El domingo 14 se pondrá el broche final con las Olimpiadas del Barrio, talleres de animación, juegos tradicionales, actividades deportivas y una paella solidaria en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La música volverá a estar presente con la actuación del DJ Ivani Coello antes del fin de fiestas. En palabras del concejal, "el Barranco del Abogado demuestra una vez más su capacidad para organizar un programa amplio, participativo y solidario, donde la tradición se une a la modernidad para ofrecer un espacio de encuentro a todos los granadinos".

Estas celebraciones, además de mantener vivas las tradiciones del barrio y reforzar los lazos vecinales, son también una muestra del dinamismo cultural de Granada. Tal y como ha señalado el Ayuntamiento, iniciativas como las del Barranco del Abogado contribuyen a poner en valor la riqueza social, artística y participativa de la ciudad, en sintonía con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura, que se fundamenta en la implicación activa de sus barrios y en la diversidad de expresiones que conforman la identidad cultural granadina.