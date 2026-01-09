El barrio del Albaicín de Granada sigue sin luz y Endesa asegura que está "ultimando" la reposición del material dañado

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos. Archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Parte de los vecinos del barrio del Albaicín de Granada continúa sin suministro eléctrico desde la mañana de este viernes a causa de un incendio en un transformador situado junto al Colegio Ave María San Cristóbal. No obstante, Endesa ha asegurado que sus técnicos están "ultimando" la reposición del material dañado.

Fuentes de la compañía eléctrica han explicado a Europa Press que los equipos técnicos trabajan en la zona desde primeras horas de la mañana con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible, si bien las labores aún no han concluido.

Los trabajos incluyen la sustitución de dos cuadros de baja tensión afectados y la revisión del resto de la instalación para comprobar que no ha sufrido daños. En total, la incidencia afecta a 350 clientes.

El incendio se registró por causas que no han trascendido en torno a las 11,35 horas en este centro de transformación situado en la carretera de Murcia, según han detallado a Europa Press fuentes del 112. Los alertantes informaron de que el transformador estaba dentro de las instalaciones de un colegio sin que se hubieran producido heridos, puesto que las personas habían salido por su propio pie.

El 112 dio aviso a los Bomberos, los servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional, así como a la Junta de Andalucía y a la empresa suministradora. El incendio fue extinguido y se desconoce qué lo originó. Desde Endesa explican que una vez que se reponga el suministro se analizarán los elementos dañados para determinar qué ha podido ocurrir.