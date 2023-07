Bellido afirma que Vimcorsa hará en Córdoba, con colaboración privada, los aparcamientos que no financiará la UE

CÓRDOBA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha avanzado este viernes que la empresa municipal Vimcorsa, con colaboración privada, será la que ejecute los nuevos aparcamientos de la Plaza de Toros y Puerta de Córdoba, con un coste aproximado de unos 16 millones de euros en total, que no podrá costear por sí mismo el Ayuntamiento, tras no obtener la financiación europea que había solicitado y que no ha logrado, a su juicio, por la puntuación que les dio el Gobierno central.

En este sentido y en rueda de prensa, Bellido ha asegurado que "Córdoba ha cumplido" y es "de los primeros municipios de toda España que ha puesto en marcha la zona de bajas emisiones", mientras que "la inmensa mayoría no lo han hecho" y "estos dos aparcamientos son disuasorios", para evitar la circulación innecesaria de vehículos por el centro, casco histórico y otras zonas de la ciudad y reducir la emisión de CO2.

Bellido ha dicho no encontrarle "sentido a que desde el Gobierno de la Nación se baremen más otros proyectos más que los de Córdoba, porque Córdoba ha cumplido con la zona de bajas emisiones, que además, por otra parte, es un requisito que establecía el Mitma, para, precisamente, acceder a los fondos Next Generation" de la Unión Europea (UE), lo que ha llevado al alcalde de Córdoba a expresar su "discrepancia absoluta con que nos hayan dejado fuera" de los fondos europeos, añadiendo que no se puede defender el que "digan un proyecto técnico es mejor o peor, porque estamos hablando de hacer aparcamientos", lo cual no tiene mucha complicación.

En consecuencia y en opinión de Bellido, "lo que se valora no es técnicamente cómo se hace, sino si hay otros proyectos que entienden que son más valiosos para cumplir el objetivo de bajar las emisiones de carbono. Eso es lo que se valora, y a Córdoba nos han dicho que hay otros más valiosos", de modo, según ha concluido, que "aceptamos las reglas del juego, pero que quede clara la discrepancia".

El resultado de ello, según ha subrayado Bellido, es que el Ayuntamiento de Córdoba, para llevar a cabo dichos proyectos, tendrá que "ir a un modelo de colaboración público-privada", pues, "sin fondos europeos, hacer un aparcamiento 100% público no se puede contemplar, ya no tenemos fondos propios para acometer esas dos actuaciones, con lo cual, tenemos que ir a un modelo que, en Córdoba, por otra parte, es el habitual" ya empleado para otros aparcamientos.

Se trata de "un modelo de colaboración público-privada, pero eso requiere dos cosas", en primer lugar "nuestro interés, que va a estar ahí, pues ya que están los proyectos en marcha" y, en segundo lugar, "tenemos que buscar esa colaboración de empresas privadas que estén dispuestas a colaborar con el Ayuntamiento, a adelantar la financiación, a hacerse cargo de la obra e ir a un modelo de explotación en el cual, evidentemente, al ser una concesión, pues tengan un beneficio económico posterior que les permita recuperar la inversión, gestionar ese aparcamiento y obtener un rendimiento".

Esa es ahora la "apuesta" del alcalde de Córdoba y así va a "intentarlo" el Consistorio, añadiendo Bellido que, "lógicamente, lo haremos desde Vimcorsa, que es la empresa que en sus estatutos tiene recogido en nuestra ciudad que es la encargada de gestionar los aparcamientos, pero me hubiera gustado más que se hubiera valorado más esa apuesta de Córdoba por aprobar la zona de bajas emisiones y hacer aparcamientos".

VUELOS COMERCIALES

Por otro lado y respecto al primer vuelo comercial que ha captado el Aeropuerto de Córdoba tras su acondicionamiento, en este caso con destino a Praga (República Checa), con viaje de ida previsto para el próximo 6 de diciembre y de vuelta el día 10 de ese mismo mes, y dada la posibilidad de que se organicen nuevos vuelos comerciales de este tipo, Bellido ha "agradecer a AENA el trabajo que está haciendo" en este ámbito.

A partir de ello, según ha argumentado el alcalde de Córdoba, el Ayuntamiento colaborará "en la difusión del destino", en cuanto a hacer "una promoción" de la capital cordobesa y de su aeropuerto, "como posible origen de personas que quieran volar, tanto desde Córdoba, como desde nuestro entorno" geográfico inmediato, y para esto trabajará el Consistorio, de forma directa, y también a través de la Mesa del Aeropuerto.