Bernal confirma que la recuperación de la marca Andalucía no será algo "inmediato"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en sesión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha confirmado este jueves en la sesión plenaria del Parlamento de Andalucía que "la recuperación de la marca Andalucía no será algo inmediato, desgraciadamente".

Según ha expuesto el consejero en relación a la pregunta formulada por el grupo parlamentario Vox sobre las incidencias en el turismo, "el problema de la desconexión ferroviaria no es un problema que se ponga de manifiesto en Adamuz, lo veníamos sufriendo tres años antes".

Así, "la falta de acción del Gobierno de España en el mantenimiento y en la adecuada gestión de la infraestructura ferroviaria ya se ponía de manifiesto en diferentes actuaciones a lo largo del tiempo", ha indicado el consejero.

Por tanto, ha asegurado que "la recuperación será progresiva y se trasladará en el tiempo ya que exige decisiones, coordinación y, sobre todo, esfuerzo conjunto y sostenido por parte de todos, cada uno en sus competencias".

En ese contexto, Bernal ha puesto en valor "el papel y la respuesta ejemplar del sector privado en esta crisis". En concreto, "la hostelería, los establecimientos hoteleros, hoteles y también viviendas de uso turístico han demostrado, una vez más, su compromiso, demostrando que el turismo es mucho más que una actividad económica y que es una industria con alma".

En este sentido, ha señalado que "fueron ellos los primeros en responder, los primeros desplazados encontraron alojamiento, comida, precisamente gracias al papel del sector turístico", ha afirmado el consejero que ha resaltado, además, que "este comportamiento dice mucho de nuestro modelo turístico".

Asimismo, Bernal ha añadido que desde el Gobierno andaluz "estamos apoyando directamente al tejido productivo". De este modo, el Plan Andalucía Actúa prevé aportaciones para las pequeñas y medianas empresas con hasta diez trabajadores de 3.500 euros por cada trabajador, 2.500 euros por cada autónomo.

Al mismo tiempo, ha indicado que "estamos acompañando a los municipios en la recuperación del litoral, una subvención especial de seis millones de euros, en el que hemos previsto una ampliación del plazo de solicitud".

Además, "vamos a reforzar la promoción y la comercialización del mercado nacional, que es precisamente en el que en esta época del año, en este primer cuatrimestre, es el que está más presente".

Por último, "el Gobierno de Juanma Moreno está actuando con responsabilidad y con compromiso y vamos a seguir haciéndolo de la mano del sector y al lado de los andaluces para recuperar dos cuestiones, la actividad, pero sobre todo la confianza", ha concluido Bernal.

VOX AVISA DE PÉRDIDAS MILLONARIAS, CAÍDA DE RESERVAS Y RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO EN LA COSTA DEL SOL

El parlamentario de Vox en Andalucía y presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha preguntado en el Pleno del Parlamento andaluz al consejero de Turismo, Arturo Bernal, por la falta de conectividad directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid y el impacto que está provocando en el sector turístico a las puertas del inicio de la campaña de Semana Santa.

Sevilla ha advertido de que, "después de seis años, Málaga está afrontando la peor crisis en el inicio de temporada por culpa de esta pérdida de conectividad ferroviaria", subrayando que "no es una anécdota, es un riesgo cierto que implica pérdidas millonarias y una destrucción de empleo en toda la Costa del Sol".

Durante su intervención, el parlamentario de Vox ha puesto cifras al perjuicio económico que está generando la alteración del servicio ferroviario. Así, "turismo Costa del Sol y la Diputación han estimado en 109 millones de euros el impacto del cierre o la alteración de la vía del AVE Málaga-Madrid, con decenas de miles de visitantes menos en un tramo clave para el turismo en Andalucía".

Asimismo, ha señalado las estimaciones del propio sector. "Aehcos habla de más de 300 millones de euros de pérdida en reservas y de una caída de entre el 15 y el 20% en el primer trimestre, con especial preocupación en Semana Santa".

Sevilla también ha avisado del efecto inmediato sobre la demanda. "Esto ha generado una crisis de confianza, una caída entre el 30 y el 40% en la venta de billetes por parte de las operadoras". Así, "cuando hay pérdida de confianza, el cliente cambia de destino. Cuando el tren falla, el avión se encarece", ha remarcado.

Según ha afirmado Sevilla, el resultado ya se está trasladando a la actividad turística con "cancelaciones, bajadas forzadas de precio en el sector, pérdida de competitividad" y, finalmente, "pérdida de empleo en el sector turístico en la provincia de Málaga". "Cuando Málaga tose en el turismo, a Andalucía le entra la gripe", ha dicho.

Aunque el parlamentario de Vox ha reconocido que la conectividad ferroviaria no depende directamente de la Consejería de Turismo, ha reclamado a Arturo Bernal implicación y medidas concretas a la Junta de Andalucía, ya que "su Consejería no puede limitarse a mirar a Madrid y hacer declaraciones". Y ha insistido diciendo que "esto no se arregla mirando a Madrid, esto no se arregla con declaraciones o con sesión de fotografía, esto se arregla con política seria y soluciones".

Por ello, Sevilla ha exigido al Gobierno andaluz "un plan extraordinario, real y con un calendario" desde la Consejería de Turismo para "proteger la Semana Santa y la temporada en Málaga" ante la falta de conectividad, con "medidas urgentes y concretas" orientadas a sostener el turismo de escapada, el turismo urbano y el turismo de congresos, especialmente en el periodo de primavera.

Finalmente, Sevilla ha pedido al consejero que informe sobre "qué reclamaciones y qué acciones" ha realizado la Junta ante el Gobierno de España y "qué exigencias formales, por escrito y con plazos" se han trasladado para garantizar el restablecimiento del servicio y la normalidad turística en la Costa del Sol.