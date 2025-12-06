La Biblioteca Municipal José Asenjo Sedano de Guadix (Granada) acoge un recital poético de 'Las puertas del escritor'

La Biblioteca Municipal José Asenjo Sedano de Guadix acoge un recital poético de 'Las puertas del escritor' - AYUNTAMIENTO DE GUADIX

GUADIX (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Guadix, representada por Ana Martínez Romero, ha organizado para el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 18,30 horas en la Biblioteca Municipal José Asenjo Sedano, un recital poético de la obra 'Las puertas del escritor' de Francisco Cayuela Carrillo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en 'Las puertas del escritor', el lector encuentra más de un centenar de textos literarios --entre poemas, sátiras teatrales y relatos de diversa naturaleza-- que "permiten asomarse al universo creativo de un autor distinto a su generación". En esta segunda publicación, Francisco Cayuela Carrillo comparte buena parte de "la sensibilidad y originalidad que le han granjeado seguidores en países de los cinco continentes".

El escritor construye con esta nueva obra, según el Consistorio, un título concebido para permanecer en la memoria de quienes decidan adentrarse en él. 'Las puertas del escritor' es, además, "el libro que Cayuela Carrillo prometió dedicar a los lectores, familiares y amigos que durante meses enviaron fotografías de su primera publicación desde distintos lugares del mundo, un gesto que le permitió ver su obra en manos de seguidores repartidos por los cinco continentes".

"Francisco Cayuela Carrillo hace de la emoción su herramienta esencial para construir historias, canciones, sonetos, prosas poéticas, odas, elegías, ovillejos y comedias que buscan convertir la lectura en un acto de reflexión y disfrute personal", ha apostillado el Ayuntamiento.

PROTECCIÓN CIVIL CELEBRA EL DÍA DEL VOLUNTARIADO

Por otro lado, el Consistorio ha informado en una nota de que la Agrupación de Protección Civil de Guadix ha celebrado este viernes 5 de diciembre su tradicional acto con motivo del Día del Voluntariado en el patio del Ayuntamiento, donde se presentó la memoria anual de actividades y se entregaron diplomas y distinciones a los miembros de la agrupación.

Durante el evento se reconoció la trayectoria de distintos voluntarios: la medalla de oro por quince años de servicio fue otorgada a Francisco López García y Noelia Gallego; la de plata, por diez años, a Verónica López Pérez; y la de bronce, por cinco años, a Juan Luis López Gallego, Francisco Javier Dengra Ródenas y Salvador López Navarrete. También se entregó el escudo de la ciudad a los voluntarios que participaron en las labores de apoyo durante el apagón nacional del pasado 28 de abril.

En esta edición, los premios anuales de Protección Civil recayeron en Juan Luis López Gallego, por su constancia y dedicación; en Antonio Pérez Rodríguez, por su compromiso con Guadix y su apoyo permanente a la agrupación; en la teniente de la Guardia Civil, Ángela Hernández Paskin, por sus valores y su respaldo continuo; y en la Agrupación de Protección Civil de Cortes y Graena, por su capacidad de superar la pérdida de su fundador y continuar con su labor. Además, se otorgaron dos distinciones especiales a los voluntarios accitanos por parte de Asvogra y de la Asociación de Bomberos Accibomberos Guadix.

El acto contó con la presencia del jefe de la Agrupación, Ismael Martos; el alcalde de Guadix, Jesús Lorente; miembros de la corporación municipal; el presidente de ASVOGRA, José Miguel Ruiz; y el subinspector jefe de la Policía Local, David León, entre otras autoridades. La ceremonia estuvo presentada por la voluntaria Noelia Gallego, quien también recibió una de las distinciones por sus quince años de implicación.

Durante su intervención, el alcalde de Guadix destacó el valor del voluntariado y reconoció la labor esencial que Protección Civil desarrolla en la ciudad y en la comarca. Lorente subrayó de igual forma que los voluntarios representan "lo mejor de nuestra tierra: solidaridad, responsabilidad y capacidad de unirse cuando más falta hace", y aseguró que su compromiso nace de la voluntad de servicio y del convencimiento de que "una comunidad fuerte es aquella donde nos cuidamos unos a otros".