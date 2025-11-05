Las bibliotecas públicas se asoman en Granada al reto de la IA para garantizar el acceso universal a la cultura

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas aborda desde este miércoles y hasta el viernes en Granada los retos que abren para estos recursos socioculturales la progresiva implantación de la Inteligencia Artificial (IA) y la digitalización, lo que, sumado al objetivo primero que tienen de garantizar el acceso universal a la cultura, especialmente en ámbitos como el rural, se traduce en que "cada vez son más importantes".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura del Gobierno central, María José Gálvez, en la inauguración del XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que reúne a más de 500 profesionales en el Palacio de Congresos de Granada, y que ha reunido, entre otros, al secretario de Estado de Cultura, secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto con representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento granadino.

Una mesa redonda explorará que "en las bibliotecas es importante la IA" en lo que se refiere a "determinados avances", pero que a su vez ello supone "unos retos importantes y eso se aborda con expertos", mientras que en otras reuniones de este encuentro nacional se profundizará en temáticas como las que tienen que ver con "la complejidad del acceso a la lectura en las zonas más rurales",

Hay también dos mesas destacadas en temas que ver con la lectura y "el ejercicio del derecho" a leer "en condiciones de igualdad, ha explicado a los periodistas también Gálvez, que ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

En su alocución en el Palacio de Congresos Luis García Montero, por su parte, ha incidido en la importancia de las bibliotecas públicas para la iniciación en la cultura para el grueso de la población en sus territorios, todo ello en el marco de una ponencia en torno al papel de estos espacios como lugar de cultura, comunidad y ciudadanía activa.

El evento reúne a expertos del sector, como profesionales de bibliotecas públicas, responsables de políticas bibliotecarias, gestores y profesionales del mundo académico. Por primera vez, el congreso se celebra en Andalucía, organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, en colaboración con la Junta de Andalucía y el apoyo de un comité científico.

El Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas es un evento de carácter bienal. La anterior edición, celebrada en Navarra en otoño de 2023, se enfocó en la contribución de las bibliotecas públicas a la democracia y el acceso igualitario a la información. Previamente, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2021 y abordó los desafíos más urgentes que están transformando las bibliotecas.