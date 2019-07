La bicicleta decide el Triatlón de Sierra Nevada, en Granada, con Alejandro Carrasco y Sonia Ortiz como triunfadores

Publicado 21/07/2019 18:29:34 CET

GRANADA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cordobés Alejandro Carrasco y la granadina Sonia Ortiz, en su vuelta a la competición tras dar a luz a su primer hijo hace 16 meses, se han impuesto este domingo en la distancia olímpica del VIII Triatlón de Sierra Nevada, en Granada, "considerado uno de los más duros del mundo por la altitud de sus recorridos".

Ambos, tras defenderse bien en el sector natación (1.500 metros), han cimentado su victoria sobre la bicicleta (39 kilómetros) y, especialmente, en las rampas del puerto del Duque y de la subida final a la Hoya de la Mora, donde han alcanzado a los triatletas que habían salido con ventaja de las aguas del pantano de Canales, según ha explicado en un comunicado Cetursa.

Tanto Carrasco como Ortiz han llegado en solitario a la transición a carrera a pie (diez kilómetros), que ha discurrido por las pistas de la estación, donde casi todos los triatletas han hecho andando los tramos en subida, hasta llegar, ya en descenso, hasta la plaza de Pradollano (2.100 metros de altitud), donde se ha encontrado la meta.

Carrasco ha salido tercero del agua y en la subida al Duque ha cazado a Gonzalo Zapatero, primero en Canales, con el que ha llegado hasta el primer paso por Pradollano, si bien en el ascenso hasta la Hoya de la Mora ha descolgado a su compañero de su fuga. "En la carrera a pie apenas he podido correr hasta llegar al punto más alto, casi todo, andando, pero en el descenso por las pistas, he cogido más ventaja de la que esperaba", ha explicado en la línea de meta.

Sonia Ortiz ha protagonizado un triatlón similar al de su compañero en el podio. "En la natación he salido un poco atrás (octava), pero mi fuerte es la bici y el Duque, tan bonito y tan duro, me he ido pasando a las primeras, la carrera a pie ha sido mortal", ha señalado.

SPRINT

En la distancia 'sprint' (750 metros de natación, 24,8 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie), el sector ciclismo ha sido igualmente decisivo. El cordobés Sergio Ortiz y la mallorquina Anuchi Gago se han hecho con la victoria gracias a su fortaleza en las empinadas cuestas del puerto de El Duque.

Ortiz, exultante por haber ganador "el triatlón más bonito de España", ha salido décimo del pantano de Canales. "En la bicicleta, a pesar de la subida tan dura, he ido subiendo puestos hasta quedarme primero y he ido abriendo hueco suficiente", ha explicado. La actuación de Anuchi Gago, segunda en el año pasado, ha sido similar. Décima en el agua se ha colocado primera en las primeras rampas de El Duque. "La tremenda dureza de este triatlón se queda camuflada por la belleza del recorrido", ha sentenciado.