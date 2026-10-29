BlaBlaCar aumenta un 150% el registro de conductores y mantiene los precios entre Madrid y Andalucía tras el accidente

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SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma BlaBlaCar ha registrado un aumento de más del 150% en las altas de nuevos conductores durante la jornada de este miércoles tras el accidente ferroviario, sin detectar subidas de los precios medios de los viajes entre Madrid y Andalucía, que se situaron ese día en torno a los 29 euros.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de BlaBlaCar Iberia, Florent Bannwarth, quien ha señalado que las solicitudes de reserva de los pasajeros en las conexiones entre Madrid y el sur de España se han multiplicado por diez, mientras que las publicaciones de viajes de los conductores lo ha hecho por seis.

El responsable de la plataforma ha indciado que la demanda supera actualmente a la oferta y que alrededor del 80% de los trayectos que aparecen al buscar un viaje entre Madrid y Andalucía están completos, aunque ha subrayado que se incorporan nuevas plazas de forma continua y ha previsto una mayor movilización de conductores de cara al fin de semana.

En cuanto a los precios, Bannwarth ha asegurado que, por el momento, la compañía no observa cambios en los importes medios. Según ha explicado, la política de precios de BlaBlaCar "no cambia en función de eventos externos", sino que se rige por un modelo de economía colaborativa en el que se comparten los gastos del desplazamiento.

La plataforma recomienda un precio en función de los kilómetros del trayecto y permite que el conductor lo modifique al alza o a la baja dentro de unos límites que no varían por circunstancias extraordinarias. "Ese precio recomendado tampoco cambia, es el mismo hoy que ayer que hace una semana", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que existe un precio máximo que, según ha señalado, responde al marco legal y garantiza que el conductor no obtenga lucro y que el desplazamiento se mantenga dentro de la economía colaborativa.

Preguntado por los gastos de gestión y por posibles modificaciones a raíz del accidente, el director de BlaBlaCar Iberia ha recalcado que "toda la política de precios sigue igual".

MÁS DEMANDA QUE OFERTA

Bannwarth ha destacado el aumento de la actividad, especialmente entre Madrid y el sur de España, así como la incorporación de nuevos conductores que publican sus asientos disponibles para quienes necesitan una alternativa de transporte.

"Ahora mismo, ayer y hoy, hay más demanda que oferta", ha explicado el directivo, quien ha señalado que los conductores se están movilizando progresivamente y ha confiado en que la disponibilidad de plazas aumente durante los próximos días.

"La gente se va organizando, la gente se va movilizando", ha manifestado Bannwarth, quien prevé que las cifras de crecimiento de la actividad se incrementen de cara al fin de semana.

Sobre la disponibilidad, ha precisado que, al realizar una búsqueda entre Madrid y Andalucía, alrededor del 80% de los trayectos aparecen ya completos, si bien ha insistido en que se trata de una oferta "dinámica".

"Cada hora que pasa hay conductores nuevos que entran y publican un viaje nuevo", ha señalado. Por ello, ha animado a los usuarios que necesiten desplazarse a consultar periódicamente la plataforma, puesto que "cada media hora, cada hora hay viajes nuevos", aunque ha advertido de que las plazas "se llenan muy rápido".

Al mismo tiempo, la compañía ha realizado un llamamiento a su comunidad para que quienes tengan previsto viajar y dispongan de asientos vacíos publiquen sus trayectos y contribuyan a facilitar los desplazamientos de las personas que buscan una alternativa.

Bannwarth ha explicado que la plataforma no puede decidir directamente qué precio fija cada conductor dentro de los márgenes permitidos, aunque ha observado una movilización de usuarios que optan por publicar sus viajes con el importe mínimo para ofrecer desplazamientos "más solidarios".

Asimismo, ha aclarado que también existe un límite inferior al precio que pueden establecer los conductores, de modo que los viajes se mantengan dentro del modelo de gastos compartidos.