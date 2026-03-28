El BOE publica la designación de un edil del PSOE en Fuente Palmera (Córdoba) que no concurrió en listas al no haber más

El Ayuntamiento de Fuente Palmera, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA

FUENTE PALMERA (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) por el PSOE con Juan Antonio Fernández Jiménez, quien no concurrió en la lista de dicho partido, algo que se produce después de que no hay más candidatos en la citada lista.

Según recoge la publicación del BOE de este viernes, dicha resolución se realiza en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción 1/2025, de 30 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales.

Al respecto, se apunta que se ha acreditado vacante en el cargo de concejal correspondiente a la candidatura presentada por el PSOE en las elecciones municipales de 28 de mayo de 2023, y no habiendo más candidatos en la correspondiente lista, se ha procedido por la citada entidad política a designar para cubrir la referida vacante, en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Loreg, a Juan Antonio Fernández Jiménez.

En su virtud, en cumplimiento del número 2 del apartado segundo de la Instrucción 1/2025, de 30 de enero de 2025, de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, se ordena la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, a fin de que, en el plazo de dos días desde dicha publicación, puedan los representantes de las candidaturas denunciar irregularidades que impidan el nombramiento de la persona propuesta, dentro de cuyo plazo podrán examinar el expediente en las dependencias de la Junta Electoral Central o en el correspondiente Ayuntamiento.

Cabe destacar que en el reciente Pleno del Ayuntamiento de Fuente Palmera se ha producido la toma de posesión de Manuel Arjona como nuevo concejal del PSOE en sustitución de Mariano Hens, tras su fallecimiento en octubre de 2025. Y en este mismo pleno se produjo la comunicación de la renuncia a su acta de concejal socialista de Paqui Vidal por cuestiones personales.