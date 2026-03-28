El truco para hacer un cheesecake cremoso sin que se hunda en el centro - ALFREDO BURGOS - UNSPLASH

MADRID 28 Mar (EUROPA PRESS)

La tarta de queso, también conocida como cheesecake, es un postre popular en todo el mundo por su textura, sabor y versatilidad. Desde la versión estadounidense con una base crujiente y dulce hasta la de La Viña, que destaca por su cremosidad, hay una amplia gama de formas en las que se puede hacer.

Sin embargo, a veces se genera confusión sobre la mejor forma de hornear este tipo de tarta. Con tantas variaciones y recetas, puede ser un obstáculo escoger la receta con el método perfecto para evitar que el centro se hunda y asegurar que tenga la textura que se busca.

¿QUÉ DIFERENCIA LA COCCIÓN DIRECTA AL BAÑO MARÍA?

La ciencia explica que la clave por la que algunas tartas de queso se hunden o se espesan está en la forma en la que se hornea este postre. El chef profesional Heinz Wuth, conocido en redes sociales como Soy ciencia y cocina, ha llevado a cabo un experimento en el que compara los resultados de cocinar el cheesecake al baño maría con una cocción directa en el horno.

En el caso de las tartas que se hornean directamente, su crecimiento es más rápido, pero su centro se hunde. En cambio, en las tartas horneadas al baño maría, su crecimiento es más lento, pero presenta una superficie lisa. La textura también cambia: mientras que el horneo directo genera una textura cremosa, pero algo más firme y áspera, el otro método genera un resultado especialmente cremoso.

¿POR QUÉ HAY DIFERENCIAS?

Al hornear una tarta de queso directamente, el calor hace que el vapor interno suba de forma rápida, pero, a su vez, no se consigue una coagulación perfecta de las proteínas del huevo, por lo que la tarta se hunde. Wuth explica que el baño maría genera un efecto casi opuesto, donde la coagulación se hace de forma más lenta, permitiendo que se haga de forma homogénea y controlada.

Sin embargo, estas ventajas también tienen un punto en contra, especialmente para aquellas personas que quieren ahorrar en electricidad. Para la cocción en agua, el chef señala que se necesitan unos 20 minutos más en el horno para que se haga completamente. También se tiene que tener en cuenta que se debe asegurar un buen sellado del molde para evitar la entrada de agua en la tarta.

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¿QUÉ MÉTODO DEBERÍAS ELEGIR?

Se escoge el método de cocción dependiendo del tipo de tarta de queso que se quiera hacer. En el caso de buscar resultados similares a una tarta tipo New York Cheesecake, donde la textura es más firme o la superficie está tostada, hornearlo directamente puede generar mejores resultados.

Sin embargo, si la prioridad es hacer una tarta de queso donde la textura cremosa es lo primordial, como pueden ser los flaneros o las tartas finas, el baño maría puede generar mejores resultados.