La jueza de El Bocal acuerda que la gestora del 112 pase de ser testigo a investigada - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza que instruye la causa de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que fallecieron seis jóvenes y una más resultó herida grave, ha acordado que la situación procesal de la gestora del 112 que un día antes de la tragedia recibió la llamada de un vecino de Monte alertando del mal estado de la estructura y trasladó ese aviso a la Policía Local pase de ser testigo a investigada.

Así lo ha acordado la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander este viernes tras tomar declaración a esta mujer, que trabaja para el Servicio de Emergencias de Cantabria, y a la que había advertido de que asistiera a la citación judicial acompañada de abogado por si a lo largo de su declaración cambiaba su situación procesal, como ha sucedido.

El objetivo de esta decisión es garantizar su derecho de defensa, lo que implica, entre otros aspectos, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado, han indicado fuentes judiciales.