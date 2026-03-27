El IPC se dispara al 3,3% en marzo por los carburantes, pero la inflación subyacente aguanta en el 2,7%

Archivo - Un hombre reposta gasolina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó un punto su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, su valor más alto desde junio de 2024, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado en un comunicado que el comportamiento de la electricidad contribuyó a amortiguar la inflación en marzo.

"La apuesta de España por las renovables -que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán", ha defendido el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Economía recuerda que el plan de respuesta del Gobierno a la guerra en Irán, aprobado ayer en el Congreso, está diseñado "para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares".

De hecho, el Ministerio ha resaltado que durante esta última semana los carburantes están bajando de precio por la aplicación de las medidas fiscales, ya en vigor, "aunque siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino".

LA SUBYACENTE SE MANTIENE EN EL 2,7%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en marzo se mantuvo en el 2,7%, la misma tasa que en febrero.

De confirmarse esta tasa del 2,7%, la inflación subyacente continuaría en sus valores más elevados desde agosto de 2024.

LOS PRECIOS SUBEN UN 1% EN EL MES

En términos mensuales (marzo sobre febrero), el IPC subió un 1%, su mayor alza mensual desde junio de 2022, cuando se disparó un 1,9%, una vez iniciada la guerra en Ucrania, que arrancó en febrero de ese mismo año.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó ocho décimas su tasa interanual en marzo, hasta el 3,3%, con una variación mensual del 1,5%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el tercer mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de marzo el próximo 14 de abril.