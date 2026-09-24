'La bola negra' en Sierra Nevada: Lorca, la nieve y los esquiadores de época

Las pistas de Sierra Nevada fueron escenario de algunas de las escenas finales de la película 'La bola negra' de Los Javis. - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nieve de Sierra Nevada forma parte de la historia de 'La bola negra', la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, que acaba de ser seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.

La película, que obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, incorpora en sus escenas finales imágenes rodadas en las pistas de la estación de esquí de Sierra Nevada. Concretamente, el rodaje en la estación tuvo lugar a inicios de febrero de 2026, en una jornada de meteorología especialmente complicada, con nieve y niebla en cotas altas.

La productora localizó previamente diferentes emplazamientos en Sierra Nevada para filmar una de las imágenes más singulares de la película: un grupo de esquiadores de época atravesando el paisaje nevado en medio de una espesa niebla. Finalmente, los escenarios elegidos fueron una zona de la Laguna y la pista El Puente, donde se desarrolló la filmación.

Para hacer posible la secuencia, el equipo de producción contó con la participación de esquiadores profesionales vinculados a la peña de Telemark Rikitaum de Sierra Nevada, que se integraron en el rodaje para dar vida a los esquiadores que aparecen en la película.

OBRA INACABADA DE LORCA

La película parte de la obra inacabada del mismo nombre de Federico García Lorca, de la que el poeta granadino llegó a escribir únicamente cuatro páginas antes de su asesinato en 1936.

Entre las anotaciones que Los Javis encontraron al investigar el manuscrito estaban precisamente la nieve y los esquiadores: Los propios directores han explicado que esas referencias les llamaron especialmente la atención: "la madre, el padre, Carlos, los amigos, los esquiadores, la nieve".

Así, la nieve aparece, además, incorporada al universo dramático de Lorca como 'La Nieve', una presencia que los cineastas decidieron desarrollar en su película. En el dossier oficial presentado en el Festival de Cannes, los directores explican que la historia le llevaba de forma natural hacia Sierra Nevada y que siempre tuvieron claro que la película debía terminar en la nieve.

Con 'La bola negra', Sierra Nevada suma un nuevo título a su particular relación con el cine. La estación y su entorno han acogido en los últimos años diferentes producciones que han encontrado en sus paisajes de alta montaña localizaciones capaces de representar otros lugares del mundo y otras épocas.

Entre ellas destaca 'La sociedad de la nieve', la película dirigida por J.A. Bayona sobre el accidente aéreo de los Andes de 1972. Una parte fundamental de su rodaje se desarrolló en Sierra Nevada, incluida la zona de la Laguna de las Yeguas, donde se recrearon los exteriores de la tragedia. La producción contó con la colaboración de Cetursa Sierra Nevada y de numerosos profesionales de la estación.