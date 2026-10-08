Bolaños comparte los "motivos" de la huelga general: "Hago mías las palabras de Montero" de que va "contra la oposición"

1124172.1.260.149.20261008213038 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en las jornadas 'Letras en Sevilla' organizadas en la Fundación Cajasol. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que "el Gobierno comparte los motivos" por los que los sindicatos UGT y CCOO han convocado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, y sobre la idea que trasladó esta semana la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, acerca de que dicha huelga se dirige "contra la oposición", ha dicho que hace suyas las palabras de quien fuera compañera del Consejo de Ministros.

"Para que no haya duda, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano", ha respondido el ministro Bolaños al ser preguntado por esas recientes declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno en relación a los motivos de la referida huelga general que se ha convocado al hilo de la situación de la vivienda en España.

Félix Bolaños se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas del periodista Juanma Lamet durante su participación en un diálogo titulado '¿Existen las dos Españas?', dentro de la XIII edición del ciclo 'Letras en Sevilla' organizado bajo el lema '1936: la guerra que perdimos todos' en la sede de la Fundación Cajasol.

Juanma Lamet ha sacado a colación las declaraciones de Montero este pasado martes en una rueda de prensa en Sevilla, y ha preguntado a Bolaños si él "también cree que es una huelga contra la oposición", y el ministro ha respondido que habrá que "ver cómo se produce" dicha huelga, "en qué condiciones, en qué términos".

Dicho esto, ha señalado que "lo que están haciendo los sindicatos de clase, básicamente UGT y Comisiones" Obreras, es "dar voz a una reivindicación que creo que es un consenso social amplísimo, que trasciende con mucho lo que es la representatividad de los propios sindicatos", porque "lo que están diciendo a la sociedad es que nosotros nos movilizamos por el derecho a la vivienda a un precio asequible, y por unos salarios que sean más altos".

"Y creo que eso será un consenso nacional", ha aseverado el ministro, para quien "no habrá nadie que esté en contra de que haya mejores salarios, y de que haya un derecho al acceso a la vivienda en mejores condiciones".

Desde esa premisa, ha defendido que los referidos sindicatos mayoritarios, "en el uso legítimo de su responsabilidad", han decidido convocar dicha huelga "el 11 de noviembre", y ha señalado que en el Gobierno de Pedro Sánchez comparten "esas dos reivindicaciones" y han hecho "políticas precisamente en esa línea".

"Por supuesto que ellos --en referencia a los sindicatos-- reivindicarán más y dirán que lo que hemos hecho está bien, pero que es insuficiente", pero, "en todo caso, a mí me parece que esa libertad que tienen los sindicatos para, en este caso, convocar una huelga, es absolutamente respetable, y desde el Gobierno compartimos los motivos de ese paro que van a hacer el 11 de noviembre", ha abundado Félix Bolaños.

Finalmente, a la pregunta de si él no llega "tan lejos" como María Jesús Montero de decir que es una huelga contra la oposición, el ministro de Presidencia ha respondido que, "para que no haya dudas, hago mías las palabras de la señora Montero de antemano".