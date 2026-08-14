Bomberos de Jaén sofocan el incendio de una nave en Campillo de Arenas (Jaén)

Intervención de los bomberos de Jaén en la extinción del incendio - BOMBEROS DE JAÉN

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Jaén han participado en la extinción de un incendio en una nave industrial del municipio de Campillo de Arenas (Jaén), en concreto en la calle Cerrillo, que ha quedado totalmente calcinada.

El fuego comenzó pasadas las 19,00 horas de este jueves y las labores de extinción se han mantenido hasta las 2,00 horas de este viernes. A la llegada de los bomberos, el fuego ya se había propagado por todo el edificio y había provocado el colapso de los paneles de chapa sandwich del tejado lo que dificultó las tareas de extinción.

Según se ha informado desde el Ayuntamiento de Jaén, junto con el edificio, la mayor parte del material y herramientas agrícolas que almacenaba se vieron afectados así como dos vehículos, dos turismos, que se encontraban en el momento del incendio en el interior de la nave.

El incendio, cuyo origen está en investigación, ha afectado a las medianerías de los inmuebles colindantes que deberán ser inspeccionadas por técnicos para informar sobre su situación.

El fuego, que fue comunicado a las 19,35 horas por el servicio del 112, movilizó una bomba urbana pesada, un vehículo nodriza, un furgón de útiles varios, y furgón de transporte de personal así como 12 efectivos incluyendo dos mandos y el jefe de servicio.