Cómo llegar al concierto de Shakira en Madrid 2026: Metro, Cercanías, autobuses, coche y accesos

Estado de las obras de la construcción de la ‘ciudad’ Shakira en el distrito de Villaverde, a 24 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Shakira en Madrid se celebrarán en el Estadio Shakira, una instalación temporal ubicada dentro de Macondo Park, la ciudad cultural creada para la residencia de la artista en Iberdrola Music, en Villaverde. Ante la elevada afluencia prevista, el Ayuntamiento de Madrid recomienda acudir en transporte público y ha diseñado un dispositivo específico de movilidad para los días de concierto.

Metro, Cercanías, autobuses urbanos e interurbanos, taxi, VTC y BiciMAD son algunas de las opciones disponibles para llegar a la zona. También se podrá acudir en vehículo privado, aunque el Ayuntamiento recomienda evitarlo por las limitaciones de aparcamiento y las restricciones de tráfico en la zona.

En resumen:

Dónde es: Estadio Shakira, dentro de Macondo Park, en Iberdrola Music, Villaverde.

Metro: Villaverde Alto, línea 3, es la parada recomendada por la organización; también puede utilizarse Los Espartales, línea 12.

Cercanías: C-4 y C-5 hasta Villaverde Alto; C-3 hasta San Cristóbal Industrial.

EMT: líneas 22, 79 y T41; esta última solo presta servicio el viernes.

Autobuses interurbanos: 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488.

Taxi: parada habilitada en la calle San Eustaquio.

VTC: punto de subida y bajada en Valle de Tobalina con San Ezequiel.

Coche: el Ayuntamiento recomienda evitarlo por las limitaciones de aparcamiento y las restricciones de tráfico.

Entrada principal: calle Laguna Dalga, frente a los números 36-38.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN METRO

La opción recomendada por la organización para llegar al concierto es la línea 3 de Metro hasta Villaverde Alto. El plan de movilidad del Ayuntamiento contempla también la línea 12, con la estación de Los Espartales, como alternativa en la zona. El servicio funciona habitualmente entre las 6.00 y la 1.30 horas.

Desde Villaverde Alto, los asistentes podrán dirigirse a pie hacia el recinto por Valle de Tobalina, avenida Real de Pinto y Laguna Dalga. En función de la puerta indicada en la entrada, también será posible continuar desde avenida Real de Pinto por Laguna del Marquesado o Laguna de Cameros y San Erasmo hasta alcanzar Laguna Dalga, donde se concentran los accesos al recinto.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN CERCANÍAS

También se puede llegar en Cercanías. Las líneas C-4 y C-5 tienen parada en Villaverde Alto, mientras que la línea C-3 permite acceder desde San Cristóbal Industrial. El horario habitual de Cercanías se extiende aproximadamente de 5.30 a 23.45 horas.

Quienes lleguen por Villaverde Alto deberán seguir el recorrido peatonal por Valle de Tobalina, avenida Real de Pinto y Laguna Dalga. Desde San Cristóbal Industrial, el acceso al recinto se realizará directamente a través de Laguna Dalga.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN AUTOBÚS

Los asistentes que opten por el autobús disponen de tres líneas de EMT señaladas por Live Nation para llegar al recinto: 22, 79 y T41.

Línea 22 (Legazpi - Villaverde Alto): de 6.00 a 23.45 horas los viernes y sábados y de 7.30 a 23.45 los domingos.

Línea 79 (Legazpi - Villaverde Alto): de 6.00 a 23.30 horas los viernes y sábados y de 7.30 a 23.30 los domingos.

Línea T41 (Villaverde Alto - Polígono Industrial de La Resina): de 6.30 a 21.00 horas los viernes. No presta servicio los sábados ni los domingos.

Estos horarios corresponden a la primera y última salida desde las cabeceras de las líneas, no a la hora de paso por las paradas próximas al recinto. Por ello, la recomendación es consultar posibles cambios en EMT antes del desplazamiento.

En cuanto a los autobuses interurbanos, podrán utilizarse las líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 461, 488.

El Ayuntamiento advierte de que algunas líneas podrán sufrir desvíos durante los conciertos debido a los cortes de tráfico previstos en el entorno, por lo que conviene consultar las incidencias de EMT antes de iniciar el desplazamiento.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN TAXI O VTC

Los taxis tendrán una zona específica de espera en la calle San Eustaquio, entre San Norberto y Resina, con la cabecera situada en las proximidades de esta última calle. El acceso de los vehículos se realizará desde avenida de Andalucía por San Dalmacio, San Norberto y San Eustaquio.

Para los VTC, el punto habilitado estará en Valle de Tobalina con San Ezequiel. En este caso, la zona está destinada a la subida y bajada de pasajeros y no funcionará como espacio de espera para vehículos sin servicio contratado. Los VTC deberán tener previamente concertada la recogida o el traslado para acceder al punto establecido.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN BICIMAD

También será posible aproximarse al recinto utilizando BiciMAD. El Ayuntamiento señala dos estaciones próximas al lugar de celebración: una en Domingo Párraga, 38, junto a Villaverde Alto, y otra en Transversal Sexta, próxima a San Cristóbal Industrial.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO DE SHAKIRA EN COCHE Y DÓNDE APARCAR

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado para acudir a los conciertos debido a la elevada afluencia prevista y a las restricciones de tráfico en los alrededores de Iberdrola Music. Para los desplazamientos de largo recorrido aconseja utilizar la M-30 y la M-40.

El recinto cuenta con dos zonas de estacionamiento interiores, pero no se trata de un aparcamiento general de libre acceso: están vinculadas exclusivamente a determinados tipos de entrada o acreditaciones. En total habrá 648 plazas ordinarias y 22 plazas para personas con movilidad reducida, a las que se suman otras 30 plazas PMR en el exterior, en la calle San Erasmo.

Además, durante los conciertos habrá cortes o restricciones en calles del entorno como Laguna Dalga, Laguna de Cameros, San Eustaquio, Laguna del Marquesado, Resina, avenida Real de Pinto, Valle de Tobalina y Acebeda, entre otras. En varias de ellas estará prohibido estacionar desde las 15.00 horas hasta la finalización del evento.

DÓNDE DEJAR A ALGUIEN EN COCHE SIN APARCAR

Para quienes únicamente vayan a acercar o recoger a un asistente, el dispositivo incluye una zona Kiss & Ride en la calle Acebeda, en la confluencia con San Ezequiel, destinada a la subida y bajada de pasajeros de vehículos privados.

Los vehículos accederán desde la salida 9 de la A-42 por Domingo Párraga y deberán continuar después por Acebeda hacia avenida Real de Pinto para abandonar la zona en dirección a la M-45.

POR DÓNDE SE ENTRA AL ESTADIO SHAKIRA

La entrada peatonal principal para el público general estará situada en Laguna Dalga, frente a los números 36-38, a la altura de Laguna de Cameros. Este acceso estará habilitado también para personas con movilidad reducida. Además, habrá dos accesos secundarios. Los asistentes con entrada VIP y PMR dispondrán de una entrada en Laguna Dalga, próxima a avenida Real de Pinto. Otro acceso para público general, PMR y personal relacionado con la logística estará situado en Laguna Dalga, números 32-34, cerca de San Erasmo.