Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: menores, retornos a Marruecos y respuesta de Europa

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 9:04
Seguir en

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Vox en la que exige el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes, con el PP a favor y el resto de grupos en contra de la iniciativa.

La Cámara Baja debatió este martes la iniciativa y, en su defensa, la diputada de Vox Blanca Armario aseguró que España no tiene "ningún deber moral" de acoger a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria:

Óscar López reclama a la AN que resuelva de forma "rápida" la paralización del Puerto de Ceuta para migrantes

El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha reclamado a la Audiencia Nacional que resuelva de manera "rápida" y "urgente" la paralización de la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta y "devolver" ya la normalidad a la ciudad autónoma.

El Congreso rechaza la iniciativa de Vox para cumplir el acuerdo de retorno de menores a Marruecos con el PP a favor

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Vox en la que exige el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes, con el PP a favor y el resto de grupos en contra de la iniciativa.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado