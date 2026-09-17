Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: menores, retornos a Marruecos y respuesta de Europa

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Vox en la que exige el cumplimiento del acuerdo con Marruecos sobre el retorno de menores migrantes, con el PP a favor y el resto de grupos en contra de la iniciativa.

La Cámara Baja debatió este martes la iniciativa y, en su defensa, la diputada de Vox Blanca Armario aseguró que España no tiene "ningún deber moral" de acoger a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria: