El Ayuntamiento de Sevilla retira el monumento a Rodrigo de Triana para reproducirlo en bronce y reordena su entorno

Retirada del monumento a Rodrigo de Triana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado este miércoles el monumento dedicado a Rodrigo de Triana, obra del escultor sevillano José Lemus realizada en piedra artificial en la década de los setenta y ubicada en la Plaza Virgen de la Milagrosa, para proceder a su reproducción en bronce. La nueva pieza se instalará de nuevo en este emplazamiento, mientras que el original será reubicado en otro punto del barrio de Triana.

De forma paralela, el Consistorio ha indicado en una nota que está llevando a cabo la reordenación y el adecentamiento de la plaza, que incorporará una rosa de los vientos con el objetivo de reforzar el protagonismo de la escultura una vez reinstalada. La actuación se completará con una nueva peana, que permitirá elevar la pieza, y con la instalación de un sistema de iluminación ornamental destinado a realzar su valor artístico y simbólico.

Estas actuaciones se enmarcan en el conjunto de intervenciones que el Ayuntamiento está desarrollando en el entorno de la calle Pagés del Corro, una de las principales arterias del barrio de Triana. Los trabajos se suman a las obras que Emasesa ejecuta actualmente en esta vía para la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento y baldeo.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el conjunto de estas actuaciones tiene como finalidad "mejorar la accesibilidad, la calidad y la estética del espacio público", así como contribuir a la puesta en valor del patrimonio histórico situado en esta zona de la ciudad.

El Consistorio ha señalado que estas intervenciones tienen como objetivo "revitalizar" esta zona, en la que actualmente se desarrolla la segunda fase de las obras de Pagés del Corro, correspondiente al tramo comprendido entre las calles Farmacéutico Murillo Herrera y Victoria.

El conjunto de las actuaciones cuenta con una inversión de 7.779.376 euros y se ejecuta en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Los trabajos incluyen también la renovación de la pavimentación y la construcción de acerados más anchos, con el fin de adaptar el espacio público a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Las obras que Emasesa desarrolla en Pagés del Corro, que incluyen también las calles Victoria y Luca de Tena, contemplan asimismo una nueva distribución de los aparcamientos y los alcorques, además de medidas para reforzar el arbolado de esta vía principal del barrio.

La actuación permitirá mantener el doble sentido de circulación en aquellos tramos donde el ancho de la calzada lo permita, mientras que en determinadas zonas se establecerá un único sentido. Los aparcamientos se dispondrán en línea y el espacio restante, hasta las fachadas, se destinará a los acerados, que ganarán superficie para favorecer los desplazamientos peatonales.

RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL COMPÁS DE LA IGLESIA DE SAN JACINTO

Dentro de las actuaciones previstas en el entorno de Pagés del Corro, la Administración local ha destacado la restauración y adecuación del compás de la Iglesia de San Jacinto. Los trabajos contemplan la mejora del espacio situado frente a la parroquia mediante la remodelación de la plaza, manteniendo su actual estética de ladrillo visto y conservando los paños cerámicos existentes. Asimismo, se sustituirán los azulejos deteriorados y se repondrán los que falten, con el objetivo de preservar el valor patrimonial del conjunto.

La intervención incluirá también la restauración del pavimento del compás, con la colocación de nuevos azulejos dedicados a las hermandades que tuvieron su origen en esta parroquia. Así, quedarán representadas las insignias de las hermandades de la Esperanza de Triana, la Estrella, las Aguas y el Rocío de Triana, que iniciaron su actividad en San Jacinto. La actuación se completará con la sustitución del actual cerramiento por uno nuevo, adaptado al espacio remodelado, y con la retirada de los restos del tocón existente en la zona.

Por último, el Consistorio llevará a cabo la reurbanización de la calle Gustavo Bacarisas, vía peatonal que conecta Pagés del Corro con la calle Génova. El proyecto contempla el arreglo integral del acerado, la adecuación de la zona de acceso al aparcamiento existente, la reordenación de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas y el adecentamiento de los parterres. Asimismo, se llevará a cabo la reorganización de los monolitos ubicados en esta calle, mejorando la imagen urbana y la movilidad peatonal.