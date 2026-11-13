Bravo destaca la promesa del PP de "construir un millón de viviendas en la próxima legislatura" si gobierna tras el 29N

El candidato cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla, Juan Bravo, participa en el Foro 'Hablamos de Sevilla'. - PP

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato cabeza de lista del PP por Sevilla al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Juan Bravo, ha subrayado este viernes la promesa de su partido de poner en marcha "un Plan Integral de Vivienda con el objetivo de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura" si alcanza el Gobierno.

Juan Bravo ha participado en el Foro 'Hablamos de Sevilla', organizado por la Cámara de Comercio de Sevilla, donde, según ha informado el PP en una nota, ha señalado que el acceso a la vivienda "se ha convertido en el principal problema de España" y en un "obstáculo" para el proyecto de vida de toda una generación.

Así, el candidato del PP ha lamentado que muchos jóvenes con trabajo, que se esfuerzan y quieren emanciparse y formar una familia, no pueden hacerlo porque no encuentran una vivienda que puedan pagar, y que muchos se ven obligados a abandonar sus ciudades y lugares de origen.

Frente a esta situación, el candidato 'popular' ha planteado la propuesta de su partido que parte de la convicción de que la solución es "construir más, facilitar el acceso y recuperar la seguridad jurídica".

Juan Bravo ha defendido que "no se puede resolver una situación de escasez limitando todavía más la oferta, interviniendo los precios o generando incertidumbre entre quienes tienen una vivienda y podrían ponerla en alquiler".

UN MILLÓN DE VIVIENDAS Y MÁS SUELO DISPONIBLE

Bravo ha remarcado que el PP pondrá en marcha un Plan Integral de Vivienda con el objetivo de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Entre sus medidas, ha destacado las de "movilizar todo el suelo público y privado disponible, agilizar su transformación y facilitar la colaboración público-privada".

También, "aprobar una nueva Ley del Suelo, reducir la burocracia y fijar un plazo máximo de tres meses para resolver las licencias de obra, con silencio administrativo positivo; e impulsar un Plan Residencial Estratégico que reduzca de diez a cuatro años los plazos de desarrollo de nuevas promociones, e impulse la vivienda industrializada y la regeneración urbana".

Además, ha explicado que otras medidas importantes del plan son las de "vincular parte de la financiación autonómica y de la capacidad de gasto municipal a los resultados en materia de vivienda", de modo que las administraciones que más construyan tengan más recursos; y poner el suelo público "al servicio de los ciudadanos, para promover vivienda asequible con precios hasta un 30% inferiores a los del mercado".

LOS JÓVENES, EN EL "CENTRO"

De igual modo, Juan Bravo ha apuntado que los jóvenes serán el "centro" de la política de vivienda del PP, con medidas como LAS DE reducir del 10% al 4% el IVA para los menores de 40 años que compren su primera vivienda nueva, con posibilidad de pagarlo de forma fraccionada, acompasándolo al pago de la hipoteca; reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda usada, en colaboración con las comunidades autónomas; ampliar los avales públicos para facilitar la financiación de la entrada; y crear la 'Hucha Hogar Joven', una cuenta de ahorro para menores de 40 años con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales.

En materia de alquiler, Bravo ha propuesto derogar la actual Ley de Vivienda y eliminar las zonas de mercado tensionado y el índice de precios del alquiler. Además, ha prometido que, si gobierna tras las próximas elecciones, el PP aprobará incentivos fiscales para inquilinos y propietarios que renueven sus contratos durante tres años con subidas de renta inferiores al IPC. "El objetivo es que haya más viviendas disponibles y que alquilar vuelva a ser una opción segura", ha señalado.

El candidato del PP también ha prometido una nueva regulación para "combatir la 'okupación' ilegal, proteger a los propietarios y permitir el desalojo en 48 horas, sin dejar de garantizar la protección y las alternativas habitacionales que correspondan a las familias vulnerables".

Bravo ha considerado que para que los jóvenes puedan quedarse en sus ciudades y pueblos "no basta con construir viviendas", sino que es necesario "generar empleo, actividad económica, infraestructuras y oportunidades". "La vivienda es también una política de juventud, de familia y de cohesión territorial", ha afirmado en esa línea.

Para concluir, el candidato ha resumido que el objetivo del PP es que "emanciparse deje de ser un privilegio", que comprar una primera vivienda vuelva a ser una "posibilidad real", y que ningún joven tenga que marcharse de su ciudad por no poder pagar una casa. "Nuestro objetivo es que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida donde quieran vivir, no donde les obligue la falta de vivienda", ha finalizado Juan Bravo.