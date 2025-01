Una buena alimentación, la limpieza y proteger a los más vulnerables son las claves para controlar los casos gripe

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Servicio de Urgencias de Vithas Sevilla, Ana Luengo, ha recopilado los consejos para poner freno a nuevos casos de gripe y virus respiratorios, que con motivo de las navidades han aumentado. Luengo ha recordado que "se debe acudir a urgencias cuando la respiración sea difícil, la fiebre no baja o se note dolor en la zona de las costillas".

Tal y como ha detallado Vithas en una nota de prensa remitida este lunes, es en estos casos cuando el paso por urgencias se hace indispensable, sin olvidar que "se debe continuar protegiendo al resto de pacientes". Como exponen, en el triaje, primer paso en la llegada a urgencias, se verifica si hay fiebre y se mide la saturación de oxígeno. "Si la saturación está por debajo del 95% es un riesgo para el paciente y este debe estar controlado", ha resaltado Luengo.

En el caso de los menores, además, "se comprueba si hay algún dolor o taponación que por su edad no sepan expresar adecuadamente", todo ello sin olvidar "la correcta hidratación de los pacientes independientemente de su edad".

Desde el Servicio de Urgencias de Vithas han insistido en que "para frenar el número de contagios y evitar que estos alcancen a las personas más vulnerables, es importante seguir una serie de consejos fáciles".

En concreto "en el caso de tener síntomas y acudir a urgencias debemos hacer uso de la mascarilla, tanto para proteger a otros pacientes como a uno mismos, evitando el contagiarse de otras posibles afecciones estando con las defensas más bajas".

En palabras de Luengo, "es fundamental que, si ya tenemos síntomas, evitemos propagarlos, sobre todo si convivimos con personas más vulnerables como ancianos o mujeres embarazadas". Para ello, "junto al uso de mascarilla es recomendable también evitar los espacios cerrados, evitar los besos y el contacto directo con personas enfermas, usar desinfectante de manos y, en general, extremar la higiene tanto propia como de las superficies".

Medidas simples a las que se añaden otras como "evitar lugares concurridos, taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, así como tirar los pañuelos desechables tras cada uso". En cuanto a la vacunación "un persona mayor de 65 años, con alguna enfermedad crónica, embarazada, que convive con un enfermo crónico o personal sanitario, la mejor prevención es vacunarse a partir del mes de octubre".

Finalmente, Luengo ha insistido en que "no se deben tomar antibióticos, además de que no son efectivos contra el catarro y la gripe, ya que estos están causados por virus y no por bacterias, utilizarlos de manera incorrecta o frecuente puede hacer que el organismo se haga resistente a ellos".