La búsqueda de un perro que molestaba a los vecinos se salda con el hallazgo de 500 plantas de marihuana en Granada

Plantación de marihuana en una vivienda de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La búsqueda por parte de la Policía Local de Granada de un perro que estaba causando molestias a los vecinos en el distrito Norte se ha saldado con el hallazgo de 480 plantas de marihuana en una vivienda sin inquilinos y dedicada exclusivamente al cultivo de esta droga.

Según ha informado a Europa Press el portavoz de este cuerpo, los hechos ocurrieron el miércoles a mediodía. La Unidad de Bienestar Animal de la Policía Local estaba haciendo seguimiento a un perro que había suscitado las quejas de los vecinos y cuando llegaron al domicilio del dueño se percataron de que la vivienda colindante tenía la puerta forzada y desprendía un fuerte olor a marihuana.

Los agentes entraron y localizaron el medio millar de plantas de marihuana alimentadas con focos de luz artificial y con todo el entramado necesario para su crecimiento. Dado que la vivienda no estaba habitada no se han producido detenciones.