El CAA advierte de que las televisiones locales públicas de Andalucía "no mejoran" en pluralismo político

El Consejo Audiovisual de Andalucía insta a las cadenas a corregir los desequilibrios entre los tiempos de palabras de los partidos

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha constatado en su último informe de pluralismo político en las televisiones locales públicas andaluzas, correspondiente al periodo 2018-19, que las cadenas "no mejoran" en su deber de ofrecer un reparto equilibrado de los tiempos de palabras de los distintos actores políticos y que los resultados se asemejan a los del estudio del año anterior, incluso cuando los gobiernos municipales cambian de color político.

El CAA recuerda a los prestadores públicos del servicio audiovisual en Andalucía que tienen la obligación de respetar el derecho de la ciudadanía a tener una información políticamente plural, e insta a los que presentan un mayor desequilibrio a revisar las razones de ello, a corregir las prácticas que pudieran ser contrarias a la observancia del principio democrático del pluralismo político y a preservar el equilibrio en el reparto de las apariciones en pantalla y los tiempos de voz concedidos a los equipos de gobierno y a los diferentes grupos políticos de la oposición municipal.

Según una nota de prensa, de las 17 emisoras locales analizadas en el último estudio, que abarca del 16 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019, las cinco que presentan un mayor equilibrio en el peso que otorgan a los equipos de gobierno y a los partidos que los apoyan, los partidos de la oposición municipal presentes en el pleno y a otras formaciones extraconsistoriales son Onda Cádiz (con un 39,3% del tiempo para el gobierno local, un 49% para la oposición y un 11,7% para otras formaciones); Torrevisión Torremolinos (45,5%, 49,2% y 5,3%); Canal Málaga (47,8%, 39,5% y 12,7%); TG7 (52,4%, 36,1% y 11,5%) y Noroeste TV (54,4%, 40% y 5,6%).

Señala que en las dos primeras se invierten incluso los porcentajes, de forma que los grupos de la oposición disponen de más tiempo de palabra en los informativos que los representantes del gobierno.

La distribución de las intervenciones en el resto de televisiones analizadas es el siguiente: Écija Comarca TV (62,1%, 30,7% y 7,1%), Huelva TV (69,6%, 22,2% y 8,2%), Onda Jaén (69,9%, 15,9% y 14,2%), Interalmería (70,6%, 20,7% y 8,7%), Onda Jerez (70,7%, 24% y 5,3%), RTVM Marbella (70,7%, 22% y 7,3%), Onda Algeciras (73,7%, 19,5% y 6,8%), TeleMotril (80,3%, 12,5% y 7,2%), Estepona TV Estepona (88,8%, 9,5% y 1,7%), Fuengirola TV (92%, 6,7% y 1,4%), Estepona TV Manilva (94,2%, 5% y 0,8%) y Torrevisión Alhaurín (94,8%, 3,6% y 1,6%).

El CAA señala que su análisis no ha sido aplicado ni a TVM Córdoba, porque no emite ningún informativo diario ni semanal, ni a Canal Doñana, pues no hay tiempos de palabra de ningún actor en su noticiario denominado 'Resumen de prensa'. Ha señalado también que el informe evalúa de forma diferenciada las dos emisiones de las cadenas Torrevisión (para Torremolinos y Alhaurín de la Torre) y de Estepona TV (para Estepona y Manilva).

En el ámbito autonómico, y como ya se dio a conocer en un estudio anterior, el CAA recuerda que tanto Canal Sur como la desconexión territorial de La 1 de TVE ofrecieron durante 2018 un reparto equitativo de los tiempos de palabras.

Los indicadores recomendados por el CAA para evaluar si una televisión es plural determinan como adecuado un tiempo de palabra para el gobierno y los partidos que lo sustentan que no exceda del 60% del total de los informativos, un mínimo del 35% para los partidos de la oposición, y un 5% para grupos que no tenga representación en el Parlamento autonómico o en los plenos municipales pero con una contrastada relevancia social.

Con estos indicadores, que se aplican desde 2016 y que están en consonancia con los utilizados en los países del entorno europeo, el CAA explica que se trata de mejorar el equilibrio entre la realidad política existente y el reflejo de la misma en los prestadores del servicio de televisión en Andalucía.

No obstante, el CAA apunta que lleva a cabo una revisión de estos criterios para mejorar en el análisis de los datos adaptándose a los elementos diferenciales de los informativos de las televisiones locales, con una información menos generalista y más cercana a la actualidad de cada municipio, a la nueva estructura bipartidista del Gobierno andaluz y a la mayor heterogeneidad de los ayuntamientos.

LAS VOCES DE MUJERES OCUPAN UN MEDIA DEL 32%

El estudio aporta también datos sobre el tiempo de palabra por géneros en las televisiones locales públicas, donde las voces de mujer ocupan una media del 32,1% (1 punto más que en el informe anterior), oscilando entre el 10,8% de los informativos de Manilva en Estepona TV y el 59,1% de Fuengirola TV.

Las cadenas con mayor porcentaje de intervenciones femeninas coinciden, en general, con las ciudades donde la corporación municipal está presidida por una mujer: Fuengirola TV, Onda Jerez, RTVM Marbella y Telemotril, aunque sólo en la primera se da una proporción de tiempo de palabra femenino superior al masculino.

Para la elaboración del estudio se analiza una muestra aleatoria representativa de la programación de cada cadena, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Los informes de pluralismo sobre las televisiones locales se realizan anualmente en el periodo de junio a junio, por tratarse éste del mes en que constituyen las corporaciones municipales tras las elecciones.