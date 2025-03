El CAAC acoge a partir de este jueves una nueva entrega del ciclo internacional 'Pensamiento sur(b)terráneo'

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge los días 27 y 28 de marzo una nueva entrega del ciclo internacional 'Pensamiento sur(b)terráneo. Lo popular desde el sur, del revés y boca abajo', comisariado por Pedro G. Romero y BNV Producciones.

Este cuarto capítulo, titulado 'Un orientalismo subalterno', se adentra en la presencia y representación que legaron las culturas norteafricanas, árabes y semíticas a la cultura popular, abordando su persistencia histórica, sus resignificaciones políticas y su uso en el imaginario contemporáneo, según ha detallado el CAAC en una nota.

'Un orientalismo subalterno' revisa a través de conferencias, performances y proyecciones el impacto de la herencia cultural árabe y judía en la Península Ibérica, así como su papel en la construcción de su identidad. Explora como las formas sociales y culturales de estas culturas que habitaron el territorio, con la llegada de la hegemonía cristiana se depositaron en las clases populares y estos las revindicaron como formas de vida propias.

"Todo lo que tiene que ver con las muchas culturas que llamamos árabes o musulmanas es algo que esencialmente nos afecta, nos sitúa, pertenece a lo que somos, a donde habitamos. La cultura popular, desde el folk a los estereotipos pop de la mercadería, es un continuo reflotar ese imaginario de lo moro. La mirada del turista, por ejemplo, nos dice continuamente quiénes somos y dónde estamos", han señalado los comisarios del ciclo.

El programa empieza este jueves, a las 17,30 horas, con una conferencia a cargo del escritor y curador Edwin Nasr. En 'Soon You'll Please Their Appetite: Notes on Critique and Resistance', Nasr examinará el papel de la resistencia anticolonial y los desafíos de la crítica de izquierdas en el contexto de los conflictos en Oriente Medio.

A las 19,00 horas, se presentará la performance 'Steal, Steel, Still Fatma' de la artista Fatma Cheffi. En ella, el uso simbólico de una espada bifurcada servirá como metáfora para explorar las tensiones entre el lenguaje como herramienta de opresión y de resistencia. La performance aborda la investigación de Cheffi sobre su propio nombre.

El viernes, 28 de marzo a las 17,30 horas, la reconocida comisaria Catherine David ofrecerá la conferencia 'Lo popular y moderno en el mundo árabe del siglo XX'. A través de un enfoque interdisciplinar, la ponente examinará el significado de lo popular en los mundos árabes y en las culturas musulmanas.

"Para identificar y evaluar las relaciones complejas entre popular y moderno en las culturas del mundo árabe en el siglo XX, tenemos que deshacernos de las nociones modernistas de high --alto-- y low --bajo--. Y, a partir de ejemplos iconográficos, literarios y musicales precisos, intentar entender las varias estrategias estéticas y políticas', ha manifestado David.

A las 19,00 horas, tendrá lugar la proyección de 'Anyab (Fangs)' (1981) del director Mohammed Shebl, un remake del clásico The Rocky Horror Picture Show, con una estética camp y música de los 80 que presenta la situación social en Egipto, desde el desempleo juvenil a la lucha de clases, al tiempo que entremezcla la política sexual.

PRÓXIMAS CITAS DEL CICLO INTERNACIONAL DE 'PENSAMIENTO SUR(B)TERRÁNEO.

'Lo popular desde el sur, del revés y boca abajo', organizadas por el CAAC y comisariadas por Pedro G. Romero junto con el colectivo BNV, son jornadas de pensamiento que suponen un punto de partida hacia una mirada renovada sobre lo popular, lo subterráneo y lo periférico.

El ciclo propone repensar el Sur como un espacio de intercambio y creatividad, desde una perspectiva global y profundamente arraigada en lo local.

Estas jornadas en torno a la creatividad, se articulan como un encuentro de proyección internacional que reunirá a grandes figuras del pensamiento, el arte y la creación contemporánea.

"Lo que proponemos en diversos ciclos de conferencias, acciones y películas es aproximarnos a esas nociones múltiples de lo popular y a los muchos grupos subalternos --marcados por la clase, el género o la raza-- que han construido esa imaginación que seguimos llamando popular. Saberes que sabemos que existen, que escuchamos en las barras de los bares", han comentado los comisarios.

Tras este capítulo en Sevilla, el ciclo finalizará en el Centro Federico García Lorca de Granada bajo el título 'Camelamos Naquerar', los días 6 y 7 de junio.

En cada una de ellas grandes pensadores y artistas propondrán al público una reflexión en la que lo local y lo global se unen, creando nuevos espacios de referencia en el panorama artístico y cultural internacional.

Estas jornadas se perfilan como "un hito en la programación cultural contemporánea", reafirmando "el compromiso del CAAC con la creación y la innovación artística", así como "su apuesta por posicionar y reforzar el sur y su cultura contemporánea en el contexto global".