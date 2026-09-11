Reabierta la Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita de Córdoba tras su restauración integral por el incendio de 2025

La Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba, reabierta tras el incendio de 2025. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha informado de que la Capilla del Espíritu Santo ha reabierto sus puertas al público, reincorporándose plenamente al itinerario cultural de la Mezquita-Catedral. De este modo, los miles de visitantes que acuden diariamente al monumento tienen desde este viernes la oportunidad de volver a contemplar el interior y los detalles ornamentales de este importante enclave.

Según ha detallado el Cabildo en una nota, esta reapertura marca un hito de especial relevancia para la institución capitular, dado que supone "un paso más del exhaustivo proceso de conservación y restauración llevado a cabo tras el desafortunado incendio que afectó a este espacio el pasado año".

Gracias a la rápida intervención de los protocolos de emergencia en su momento y a la diligente labor desarrollada durante estos meses por los equipos técnicos de restauración, se han logrado subsanar todos los daños causados por el humo. Los trabajos de limpieza, consolidación y adecuación de la iluminación han devuelto a la capilla sus valores artísticos y devocionales en las mejores condiciones posibles.

Con la exitosa recuperación y reapertura de la capilla del Espíritu Santo, el Cabildo Catedral ha reafirmado "su capacidad de respuesta ante las adversidades y su inquebrantable compromiso con la tutela, el cuidado y la puesta en valor de este Patrimonio de la Humanidad, garantizando que su incalculable legado siga siendo un referente accesible y seguro para todos".