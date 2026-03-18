El Cabildo Catedral de Córdoba reabre al público el mirador del Triunfo de San Rafael

El Cabildo reabre al público el mirador del Triunfo de San Rafael. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha reabierto el histórico espacio del mirador del Triunfo de San Rafael, de forma que, partir de ahora, tanto los cordobeses, como los visitantes, podrán volver a acceder a este emblemático lugar, que permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 9,00 a 18,00 horas.

Según ha informado la institución capitular en una nota, en paralelo a esta reapertura, que facilita de nuevo su visita, el Cabildo está trabajando activamente en un proyecto integral de restauración y, para acometer estos trabajos, cuenta con la empresa especializada Anbar 2002 SL, bajo la dirección de Anabel Barrena Herrera.

La intervención contará con un presupuesto total de casi 97.000 euros y los trabajos se centrarán en la limpieza de los materiales para eliminar la contaminación y los residuos de la superficie, la consolidación y el sellado de las zonas descohesionadas, concluyendo con la aplicación de un tratamiento de protección.

Esta futura intervención tiene como objetivo principal "mejorar el estado general del monumento, garantizando su adecuada preservación para las generaciones venideras y realzando todo su valor histórico, artístico y devocional". Esta doble línea de actuación se enmarca en el "firme compromiso que mantiene el Cabildo Catedral con la conservación, protección y cuidado del patrimonio de la ciudad".

De este modo, no solo se vela por "el mantenimiento de la herencia cultural" que custodia la institución, sino que también se contribuye de manera directa a "enriquecer y mejorar la oferta turística de Córdoba".

Con la reapertura de este nuevo espacio, el Cabildo da "un paso más en su esfuerzo por diversificar los recorridos culturales de la ciudad, ofreciendo a quienes la visitan una experiencia más completa y reafirmando el papel del patrimonio religioso como motor cultural y turístico fundamental" para su entorno, en este caso, Córdoba.