El calor mantiene en aviso amarillo este sábado a Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla por hasta 39ºC, con oleaje en Cádiz

Archivo - Los termómetros de Sevilla marcan elevadas temperaturas. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El calor continúa azotando Andalucía, aunque con menor intensidad que en jornadas anteriores, obligando a decretar este sábado, 5 de septiembre, el aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrán alcanzar los 39 grados. Además, Cádiz estará en aviso amarillo por fenómenos costeros.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, que detalla que los avisos por calor permanecerán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en todos los casos.

En concreto, la alerta amarilla afectará a las comarcas cordobesas de la campiña y la Subbética; a la granadina de la Cuenca del Genil; a las jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir; y a la campiña sevillana. En todas estas zonas se prevé que los termómetros alcancen entre 38 y 39 grados.

Por otro lado, el oleaje será también protagonista de la jornada en el litoral gaditano y El Estrecho. En estas zonas se activará el aviso amarillo desde las 20,00 horas hasta la medianoche por viento de Levante de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7), especialmente mar adentro, al oeste de Tarifa y al sur de Trafalgar.

A nivel andaluz, para la jornada de este sábado se prevén cielos cubiertos, con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en la mitad occidental de la comunidad. En el litoral mediterráneo y en el área del Estrecho se esperan nubes bajas durante las primeras horas del día, con probabilidad de brumas y bancos de niebla.

Asimismo, se mantendrá polvo en suspensión en el tercio occidental y en el área del Estrecho, que podría dar lugar a depósitos de barro en caso de precipitación.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas subirán en el litoral atlántico y en el litoral mediterráneo oriental, y descenderán o permanecerán sin cambios significativos en el resto de la comunidad.

Por su parte, los vientos serán flojos y variables, con predominio de la componente este. En el área del Estrecho soplará Levante fuerte, con probabilidad de rachas ocasionalmente "muy fuertes", especialmente en las zonas más expuestas.