El calor pone este miércoles a cinco provincias andaluzas en aviso naranja por 42ºC y amarillo por tormentas en Almería

Archivo - Varias personas se protegen del sol con sombreros por las altas temperaturas en Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 22 de julio, aviso naranja por calor en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 42 grados y alerta amarilla por temperaturas máximas en Almería, Cádiz y Huelva. En la provincia almeriense también se encuentra activo el aviso amarillo por tormentas acompañadas de "rachas de viento muy fuertes" y por granizo.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas granadinas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza y las jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir de Jaén, así como la campiña cordobesa, se encuentran en nivel naranja por temperaturas máximas de 42 grados entre las 13,00 y las 21,00 de este miércoles.

Asimismo, la Aemet ha precisado el mismo nivel para la campiña sevillana y las zonas de Sierra y Pedroches (Córdoba), Antequera (Málaga) y la Sierra Sur de Sevilla en el mismo tramo horario por temperaturas de 40 grados de máxima.

Por su parte, Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), la Subbética cordobesa, Ronda (Málaga) y Capital y Montes de Jaén se encuentran en aviso amarillo por temperaturas máximas de 39 grados que podrían subir a los 40 localmente.

En el caso concreto del Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), la Aemet ha indicado un doble aviso amarillo, por temperaturas máximas de 39 grados en el mismo tramo horario que las anteriores y por tormentas entre las 15,00 y las 21,00 horas, que "podrán ir localmente acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes, con más probabilidad en el norte de la zona".

En Grazalema (Cádiz) también se han precisado avisos amarillos por temperaturas máximas de 39 grados que localmente podrían ascender a 40 grados en el entorno de Jimena de la Frontera.

La Aemet también ha activado la alerta amarilla por calor en Nevada y Alpujarras (Granada), por temperaturas de 38 grados que localmente podrían subir un grado más. En las zonas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado y en la Sierra Norte de Sevilla se pronostican también 38 grados.

Finalmente, en Sol y Guadalhorce (Málaga) se ha indicado nivel amarillo por temperaturas máximas de 37 grados que podrían subir hasta los 40 en el valle del Guadalhorce, mientras que en el litoral de Huelva se espera una temperatura máxima de 36 grados.

Para la jornada de este miércoles se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas e intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo, con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes y polvo en suspensión.

En cuanto a las temperaturas, sufrirán un ascenso en la vertiente atlántica y con pocos cambios en el resto y localmente máximas en descenso en la provincia de Almería. Por su parte, los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente oeste en la vertiente atlántica.