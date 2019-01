Calvo defiende la "limpieza democrática" de movilizaciones de mujeres tras la convocada ante el Parlamento andaluz

Publicado 14/01/2019 13:22:30 CET

CÓRDOBA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha defendido este lunes la "limpieza democrática" de las movilizaciones de mujeres como las celebradas el 8 de marzo del pasado año, y ello al hilo de la concentración que el movimiento feminista ha convocado para este martes ante el Parlamento andaluz coincidiendo con la primera sesión del debate de investidura como presidente de la Junta de Andalucía del líder del PP-A, Juanma Moreno.

A preguntas de los periodistas sobre esta manifestación, la vicepresidenta del Gobierno ha defendido que "la democracia española no ha llegado hasta aquí protegiendo y equilibrando la enorme asimetría de derechos y de injusticias" soportadas por las mujeres "en cualquier lugar del mundo y a lo largo de la historia para que nadie piense que eso tiene punto de retorno".

"No lo tiene", ha aseverado Calvo, que ha sido recibida en las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba con una protesta de funcionarios de prisiones en defensa de reivindicaciones laborales, y que ha subrayado que la violencia de género es una "violencia específica".

En ese sentido, ha querido dejar claro que es una "violencia de los hombres contra las mujeres", si bien "no de todos los hombres", según ha matizado, y en esa línea ha defendido que "las leyes que protegen la seguridad de las mujeres no van en contra de los hombres, sino de los maltratadores, y eso no puede tener discusión", porque "son categorías jurídicas y políticas que están instaladas en casi todos los Estados desarrollados del mundo, en todas las legislaciones avanzadas".

"Si alguien piensa que sobre eso se puede provocar confusión o retroceso se equivoca, entre otras razones porque, tras 40 años democracia, las mujeres no necesitamos portavoces de nadie" y "nos defendemos solas, nos manifestamos solas, ejercemos la ciudadanía, sabemos cuáles son perfectamente nuestras posibilidades de influir y lo hacemos con total limpieza democrática", según ha continuado Calvo.

Ha agregado que así "lo hicimos el 8 de marzo" del pasado año "y cada día", y ha concluido avisando de que "si alguien piensa que tienen punto de retorno las políticas de seguridad que protegen la particular violencia de género contra las mujeres se está francamente equivocando, y por ahí no hay ninguna vía que recorrer", según ha zanjado Carmen Calvo.